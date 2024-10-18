Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгончик PC
Ferrari представила новейший суперкар F80 - 1200 л.с., разгон до сотни за 2,15 секунды
Ferrari будет выпущен ограниченной серией в 799 единиц со стартовой ценой в 3,6 миллиона евро. Поставки начнутся в начале 2026 года.

Ferrari вновь подняла планку в мире высокопроизводительных автомобилей, представив свой последний шедевр — суперкар Ferrari F80, который будет выпущен ограниченной серией всего в 799 единиц. Стартовая цена автомобиля составляет 3,6 миллиона евро. Поставки нового суперкара начнутся в начале 2026 года.

Ferrari F80 оснащен шасси из углеродного волокна, которое не только снижает вес автомобиля, но и обеспечивает превосходную прочность и жесткость. В дополнение к этому, в автомобиле используются новейшие аэродинамические элементы, такие как активное антикрыло, задний диффузор и передний спойлер, а также S-образный воздуховод, что позволяет генерировать прижимную силу до 1000 кг. Это важное преимущество для улучшения устойчивости и управляемости на высоких скоростях.

Одним из ключевых аспектов нового Ferrari F80 является его гибридная силовая установка, сочетающая в себе новейший 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель V6 F163CF мощностью 900 лошадиных сил и 800-вольтовую гибридную систему. Совокупная мощность силовой установки достигает 1200 лошадиных сил, что выводит Ferrari F80 на новый уровень в классе суперкаров.

Кроме того, автомобиль оснащен 8-ступенчатой коробкой передач F1 DCT с двойным сцеплением, что позволяет значительно улучшить динамику разгона и эффективность передачи мощности на колеса. Новая система e-turbo (электрический турбонаддув) и высокоэффективные тормоза CCM-R Plus, заимствованные из автоспорта, делают этот автомобиль еще более впечатляющим с точки зрения производительности и безопасности.

Ferrari F80 демонстрирует поразительные результаты по части динамических показателей:

  • Максимальная скорость: 350 км/ч;
  • Разгон от 0 до 100 км/ч всего за 2,15 секунды;
  • Разгон от 0 до 200 км/ч за 5,75 секунды;
  • Тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки — 28 метров;
  • Тормозной путь со 200 км/ч — 98 метров.

Колесная база Ferrari F80 составляет 2665 мм, что обеспечивает отличную маневренность и устойчивость на трассе. Емкость топливного бака равна 63,5 литра, что позволяет автомобилю преодолевать значительные расстояния без необходимости частых остановок для дозаправки.

#авто #ferrari #суперкар
+
Написать комментарий (0)
«КамАЗ» представил новый экологически чистый грузовик на водородном топливе
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) признал проблемы с качеством своих автомобилей
Tesla представила беспроводную зарядку для Cybercab
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
7
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
1
14 мобильных телефонов Samsung уже получают октябрьское обновление Android 2024 года
2
Народная GeForce RTX 5060 с PCI-E 5.0 и 12-контактным разъемом питания выйдет в марте 2025 года
6
В России открыт импортозамещающий завод по производству вентиляционного оборудования
+
Когда Samsung и Xiaomi начнут рассылку ОС на базе Android 15, и почему китайские смартфоны дорожают
1
Антенна на основе киригами обещает более быструю и универсальную технологию связи
1
Китай разработал амбициозный план по освоению космоса
+
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
14
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
Греция отказалась от бесплатных БМП Bradley из США, цена ремонта которых равна покупке новых
+
В Sony Santa Monica готовится новый экшен: вакансии намекают на развитие серии God of War
1
ZTE представила на международном рынке свой флагманский планшет Nubia RedMagic Nova
+
Новые сменные аккумуляторы для электромобилей Toyota выглядят как большие батарейки типа АА
+
Процессоры Ryzen 7 5800X3D и 7800X3D пропадают из продажи – AMD готовит рынок к релизу 9800X3D
2
Breaking Defense: Страны Северной Европы ведут переговоры о совместных закупках боевых машин пехоты
+
В Европе решили сжечь светодиодные лампы на миллиарды долларов, хотя это и вредно для экологии
1
Пляж Куджи в Сиднее закрыт из-за выброшенных на берег черных шаров неизвестного происхождения
2
Долги Boeing приближаются к 60 миллиардам долларов
1
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
1

Популярные статьи

"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
76
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
69
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
3
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
22
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
48
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
23
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
21

Сейчас обсуждают

Valtor Mag
01:29
Плата за чиплеты
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
Gas
01:21
Такая же чепушня, как илонмасковский гиперлуп... Накрылся медным тазом!
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
Владимир Демидов-Кузьмин
00:45
Перехожу с 11 на десятку.
Что делать пользователям Windows 10 после её "ухода на пенсию"
Антон Тутынин
00:44
Эрдоган не начнëт мозги канифолить? Это в его привычке))))
Яндекс в ближайшее время планирует запустить в Турции версию своего поиска на базе ИИ
Антон Тутынин
00:37
А в чëм, собственно, новость-то? Где ещё может она быть? Скрывать еë не стали бы, так что КГ/АМ
Ранняя версия ремейка Silent Hill 2 скрыта на физических дисках
MriS
00:33
Мониоров 1440 выбор большой и цена адекватная, вот и становится популярно. Зрение у современных людей не очень, разницу с 4к не замечают и не видят смысла в переплате за монитор и железо.
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
HP91
00:12
Сказочный дол...б этот чувак
Бывший глава PlayStation: «AAA-блокбастеры могут уничтожить индустрию»
lewile
00:03
Дибил во всей красе как обычно. Рассуждает сам с собой, ну больным можно. Какие 8к идиотина? Ты цены видел на 8к телки и покупать телек за 300к ради всратой приставки? Нейросети ну да, давай ползункам...
Когда выйдет Sony PlayStation 6 - все инсайды в одном месте
Евгений Королев
23:58
европа - фашистская жопа
Мортен Брандтцег: Европа не может конкурировать с Россией в количестве производимых боеприпасов
7raven
23:57
Уран, центрифуги? Ядерный реактор запускать что ли собрался чучело? ))))
Bild: Украина способна за несколько недель создать ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем