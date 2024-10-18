Ferrari будет выпущен ограниченной серией в 799 единиц со стартовой ценой в 3,6 миллиона евро. Поставки начнутся в начале 2026 года.

Ferrari вновь подняла планку в мире высокопроизводительных автомобилей, представив свой последний шедевр — суперкар Ferrari F80, который будет выпущен ограниченной серией всего в 799 единиц. Стартовая цена автомобиля составляет 3,6 миллиона евро. Поставки нового суперкара начнутся в начале 2026 года.

Ferrari F80 оснащен шасси из углеродного волокна, которое не только снижает вес автомобиля, но и обеспечивает превосходную прочность и жесткость. В дополнение к этому, в автомобиле используются новейшие аэродинамические элементы, такие как активное антикрыло, задний диффузор и передний спойлер, а также S-образный воздуховод, что позволяет генерировать прижимную силу до 1000 кг. Это важное преимущество для улучшения устойчивости и управляемости на высоких скоростях.

Одним из ключевых аспектов нового Ferrari F80 является его гибридная силовая установка, сочетающая в себе новейший 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель V6 F163CF мощностью 900 лошадиных сил и 800-вольтовую гибридную систему. Совокупная мощность силовой установки достигает 1200 лошадиных сил, что выводит Ferrari F80 на новый уровень в классе суперкаров.

Кроме того, автомобиль оснащен 8-ступенчатой коробкой передач F1 DCT с двойным сцеплением, что позволяет значительно улучшить динамику разгона и эффективность передачи мощности на колеса. Новая система e-turbo (электрический турбонаддув) и высокоэффективные тормоза CCM-R Plus, заимствованные из автоспорта, делают этот автомобиль еще более впечатляющим с точки зрения производительности и безопасности.

Ferrari F80 демонстрирует поразительные результаты по части динамических показателей:

Максимальная скорость: 350 км/ч;

Разгон от 0 до 100 км/ч всего за 2,15 секунды;

Разгон от 0 до 200 км/ч за 5,75 секунды;

Тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки — 28 метров;

Тормозной путь со 200 км/ч — 98 метров.

Колесная база Ferrari F80 составляет 2665 мм, что обеспечивает отличную маневренность и устойчивость на трассе. Емкость топливного бака равна 63,5 литра, что позволяет автомобилю преодолевать значительные расстояния без необходимости частых остановок для дозаправки.