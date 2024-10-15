Четырёхлитровый V8 с двойным наддувом от AMG развивает 671 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч занимает всего 3,6 с, а максимальная скорость равна 325 км/ч.

В 2024 году исполняется 60 лет с момента появления первого Aston Martin в легендарной серии фильмов о Джеймсе Бонде. В честь этого события британский автопроизводитель выпустил ограниченную серию автомобилей Aston Martin DB12 Goldfinger.

Aston Martin DB12 Goldfinger оснащен четырехлитровым V8 двигателем с двойным наддувом от AMG, который выдает 671 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Такой мощный мотор, в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения, обеспечивает разгон до 96 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость этого роскошного спорткара достигает 325 км/ч, что делает его одним из самых быстрых автомобилей в истории Aston Martin.

Каждая деталь DB12 Goldfinger тщательно продумана, чтобы передать атмосферу фильмов о Джеймсе Бонде. Уникальный серебристый цвет кузова напоминает легендарный Aston Martin DB5 из фильма «Голдфингер». 21-дюймовые легкосплавные диски с алмазной полировкой и черными тормозными суппортами придают автомобилю спортивный и элегантный вид. Также на кузове установлены золотистые декоративные элементы с фирменным логотипом Aston Martin.

Aston Martin выпустил всего 60 экземпляров DB12 Goldfinger, что подчеркивает эксклюзивность этой модели. Руководитель отдела коммерческих продаж компании, Марко Маттиачи, отметил: «Эта модель стала настоящим празднованием 60-летнего партнерства между Aston Martin и франшизой Джеймса Бонда. Включение таких утонченных, но в то же время выразительных деталей позволило создать уникальное предложение для поклонников по всему миру».