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Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды»
Церемония подписания состоялась накануне проведения в Италии 75-го Международного астронавтического конгресса, на котором представители правительств и должностные лица космической отрасли из стран-подписантов обсудят ход реализации Соглашений Артемиды.

Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к международной инициативе, известной как «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords), которые закрепляют основные принципы безопасного, прозрачного и ответственного исследования космоса, включая Луну, Марс и другие небесные тела.

Торжественная церемония подписания прошла в преддверии 75-го Международного астронавтического конгресса, который состоялся в Италии. На этом мероприятии представители правительств и ведущие эксперты космической отрасли из стран-участниц обсудят текущий прогресс в реализации целей «Соглашений Артемиды».

Эркки Келдо, министр экономики и промышленности Эстонии, подписал документ от лица своей страны. В своем выступлении он отметил: «Эстония знаменита своими достижениями в области электронного управления, и для нас огромная честь сделать шаг вперёд в освоении космоса. Мы готовы делиться своими знаниями с мировым космическим сообществом, чтобы наше сотрудничество стало успешным для всего человечества». Келдо также подчеркнул, что вступление в эту международную инициативу откроет новые возможности для эстонских компаний, которые смогут предложить свои передовые технологии и знания для будущих миссий.

«Соглашения Артемиды» были созданы в 2020 году по инициативе Соединённых Штатов, к которым присоединились ещё семь стран. Основной целью этих соглашений является установление международных норм и принципов, регулирующих исследование космического пространства. Документ базируется на «Договоре о космосе» 1967 года, который регулирует использование космоса исключительно в мирных целях, а также на других соглашениях, таких как «Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство» и «Соглашение о спасении космонавтов».

Эти принципы направлены на обеспечение международного сотрудничества, защиту интересов всех стран в освоении космоса и популяризацию научных данных. NASA и его международные партнёры активно поддерживают публичное распространение научной информации, что способствует прозрачности и открытости исследований.

Присоединение Эстонии к «Соглашениям Артемиды» открывает перед страной новые перспективы в области научных исследований и международного сотрудничества. Местные компании, обладающие высокими компетенциями в области IT и телекоммуникаций, смогут участвовать в международных проектах, связанных с освоением Луны и других планет.

Кроме того, участие в «Соглашениях Артемиды» позволит Эстонии развивать собственные космические программы и укреплять сотрудничество с ведущими мировыми агентствами, такими как NASA и ESA (Европейское космическое агентство). Для малых и средних предприятий страны это также может стать стимулом для расширения их присутствия на глобальном рынке высоких технологий.

#nasa #эстония #esa #соглашения артемиды
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