Компания Honor объявила о скором анонсе флагманских смартфонов серии Magic7 и новой версии своего фирменного пользовательского интерфейса MagicOS 9.0, основой которого стала программная платформа Android 15.

Компания Honor официально объявила о предстоящем выпуске флагманских смартфонов серии Magic7 и презентации новой версии фирменной оболочки MagicOS 9.0, основанной на Android 15. В рамках двух ключевых мероприятий в Китае, производитель продемонстрирует свои новинки: MagicOS 9.0 будет представлена 23 октября, а долгожданные смартфоны Magic7 — 30 октября.

Среди ключевых нововведений MagicOS 9.0 — значительное улучшение функциональности на базе искусственного интеллекта. Особенное внимание заслуживает новый ИИ-помощник под названием AI Agent, который станет основным конкурентом для таких решений, как Apple Intelligence и Google Gemini. Этот интеллектуальный помощник от Honor был впервые анонсирован на международной выставке IFA 2024 и уже продемонстрирован в видео, где он использовался на одном из смартфонов серии Magic7.

AI Agent — это не просто обычный голосовой помощник. Он обещает быть постоянно доступным и предоставлять более продвинутые функции на основе контекста использования, обучения предпочтениям пользователя и взаимодействия с другими приложениями и устройствами. Внедрение таких решений — это значительный шаг вперёд в области интеграции искусственного интеллекта в мобильные технологии.

Смартфоны Magic7 вызывают не меньше интереса, чем их программное обеспечение. По слухам, Honor планирует оснастить новую линейку высокопроизводительными процессорами. Основной версией станет устройство на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 — одного из самых мощных процессоров нового поколения. Однако также есть вероятность, что базовая модель Magic7 получит процессор от MediaTek Dimensity 9400.

Это станет серьёзным шагом в плане производительности и энергосбережения, что позволит смартфонам Honor конкурировать с ведущими брендами на рынке флагманских устройств.

Ожидается, что помимо высокопроизводительных процессоров, серия Magic7 предложит пользователям улучшенные камеры с продвинутыми функциями обработки изображений на базе искусственного интеллекта. Среди возможностей будут такие функции, как улучшенный ночной режим, более детализированные снимки при слабом освещении и мгновенное распознавание сцен для автоматической настройки параметров камеры.

Также стоит отметить, что дизайн смартфонов Magic7 обещает быть минималистичным, с использованием премиальных материалов и ультратонким корпусом, что сделает устройства ещё более привлекательными для покупателей.

До официального анонса Honor Magic7 осталось совсем немного времени — около двух недель. Компания сохраняет интригу и постепенно раскрывает информацию о новых функциях и характеристиках устройств.