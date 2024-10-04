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Бортников заявил, что США хотят контролировать информационные процессы в СНГ
Как отметил Бортников, США и их союзники обеспечивают себе возможность удалённого контроля за поставляемым оборудованием и программными средствами. Это создаёт серьезные риски для стран СНГ, так как внешние игроки могут влиять на работу критически важных систем без непосредственного доступа к ним.

Сегодня вопросы информационной безопасности становятся ключевыми для стран СНГ. На фоне стремительного развития технологий и роста зависимости от зарубежного оборудования и программного обеспечения, угроза контроля над этими процессами извне становится всё более актуальной. Согласно заявлению директора ФСБ России Александра Бортникова, США и их союзники активно работают над тем, чтобы взять под контроль информационную инфраструктуру стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Бортников отметил, что страны СНГ продолжают полагаться на иностранные технологии и решения в сфере информационной безопасности. Этот фактор делает их уязвимыми для внешнего вмешательства. США и их союзники навязывают собственные технологии, которые позволяют не только контролировать процессы обработки данных, но и удалённо управлять оборудованием и программными средствами, поставляемыми в государства Содружества.

Зависимость стран СНГ от иностранных технологий создает благоприятные условия для вмешательства в их внутренние процессы. Зарубежные поставщики оборудования и софта имеют возможность влиять на функционирование ключевых систем, что угрожает национальной безопасности. В частности, речь идет о способности управлять информационными потоками, что даёт возможность манипулировать данными и воздействовать на политическую и экономическую ситуацию в странах СНГ.

Один из основных методов контроля — это навязывание стран СНГ иностранных решений в сфере информационной безопасности. С помощью таких технологий можно не только следить за передачей данных, но и вмешиваться в их обработку, что дает возможность манипулировать важной информацией. Это особенно опасно в условиях, когда информационная безопасность становится основой для защиты суверенитета государства.

Как отметил Бортников, США и их союзники обеспечивают себе возможность удалённого контроля за поставляемым оборудованием и программными средствами. Это создаёт серьезные риски для стран СНГ, так как внешние игроки могут влиять на работу критически важных систем без непосредственного доступа к ним. В результате возникает угроза потери контроля над стратегически важными объектами и процессами.

В связи с этим, государства СНГ должны предпринимать активные шаги для укрепления собственной информационной безопасности. Развитие национальных технологий и отказ от зависимости от иностранных решений становится приоритетом для защиты суверенитета и предотвращения вмешательства в информационные процессы. Только так можно будет гарантировать безопасность данных и контроль над внутренними процессами.

#информационная безопасность #национальная безопасность #снг #защита суверенитета #влияние сша #внешнее вмешательство #зависимость от технологий #контроль над данными #навязывание технологий #удаленное управление
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