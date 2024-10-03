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ЮниКредит Банк прекратит начислять проценты по накопительному счету
с 1 ноября 2024 года ЮниКредит Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам

ЮниКредит Банк с 1 ноября 2024 года прекращает начисление процентов по накопительным счетам «Клик», что переводит их в разряд обычных текущих счетов. На момент 1 октября действующие ставки по данному продукту составляли от 3% до 5% годовых в зависимости от суммы на счете, с дополнительными условиями для держателей премиальных карт. Эти изменения произошли на фоне продолжающихся тенденций свертывания деятельности иностранных банков в России, таких как Raiffeisenbank и ОТП-Банк, которые также подверглись ограничениям и регулятивным предписаниям

#иностранные банки #банковские ставки #клик #накопительный счет #прекращение процентов #премиальные карты #текущие счета #юникредит банк
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