с 1 ноября 2024 года ЮниКредит Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам

ЮниКредит Банк с 1 ноября 2024 года прекращает начисление процентов по накопительным счетам «Клик», что переводит их в разряд обычных текущих счетов. На момент 1 октября действующие ставки по данному продукту составляли от 3% до 5% годовых в зависимости от суммы на счете, с дополнительными условиями для держателей премиальных карт. Эти изменения произошли на фоне продолжающихся тенденций свертывания деятельности иностранных банков в России, таких как Raiffeisenbank и ОТП-Банк, которые также подверглись ограничениям и регулятивным предписаниям