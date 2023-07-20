Размер скидки составил внушительные 846%

Недавно один мужчина забрел на сайт магазина ЦУМ, где случайно обнаружил, что в разделе, посвященному одежде, некоторые позиции стоят существенно дешевле остальных, всего пару десятков и сотен рублей. Недолго думая он переместил определенное количество в виртуальную корзину, после чего оформил заказ.

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Сумма последнего составила всего 2787 руб., при том, что фактическая цена премиального товара была в 846 раз выше и равнялась примерно 2,358 млн руб. Магазин поспешил отменить сделку, вернув деньги и указав в качестве причины технический сбой. Однако клиент не согласился с таким положением дел и подал на торговую точку в суд.

Три учреждения нижних инстанций вынесли решения в пользу ЦУМа, но мужчина не сдался и дошел до Верховного суда, который встал на защиту потребителя. Вердикт был основан на том, что представленная на сайте информация, включая цены, является публичной офертой и не подлежит пересмотру после заключения договора. Так что по закону магазин обязан передать товар покупателю после оплаты заказа.

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