Потенциал высокочастотных модулей начинает раскрываться

Релиз платформы AM5 изначально был омрачен слабым разгонным потенциалом модулей DDR5, во многих случаях ограниченным частотой около 6000 МГц. Однако компания AMD поработала над улучшением ситуации и выкатила обновление AGESA 1.0.0.7, значительно повышающее тактовые частоты памяти, доступные процессорам Ryzen 7000.

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Сообщается, что после обновления ПО материнские платы с чипсетами B650 и X670 смогут без проблем потянуть 8000 МГц и выше. Наибольшую частоту в настоящий момент удалось выжать на MSI MEG X670 ACE в паре с Ryzen 9 7950X, модули OLOY DDR5-7600 разогнались до 8200 МГц с таймингами 38-48-48-126-168. Платам ASUS ROG X670 GENE и GIGABYTE X670E AORUS MASTER покорились 8000 МГц, как и ASRock B650 LiveMixer.

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nullКроме улучшения скоростных характеристик, новая прошивка активирует скрытые настройки для ручного управления некоторыми параметрами, включая доступ к таймингами контроллера памяти. Пока лишь некоторые материнские платы получили BIOS с новой версией AGESA, основная волна выхода обновлений должна начаться в конце этого месяца. Ожидается, что массовые модели смогут оперировать частотами 7600-7800 МГц.