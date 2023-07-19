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Релиз платформы AM5 изначально был омрачен слабым разгонным потенциалом модулей DDR5, во многих случаях ограниченным частотой около 6000 МГц. Однако компания AMD поработала над улучшением ситуации и выкатила обновление AGESA 1.0.0.7, значительно повышающее тактовые частоты памяти, доступные процессорам Ryzen 7000.
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Сообщается, что после обновления ПО материнские платы с чипсетами B650 и X670 смогут без проблем потянуть 8000 МГц и выше. Наибольшую частоту в настоящий момент удалось выжать на MSI MEG X670 ACE в паре с Ryzen 9 7950X, модули OLOY DDR5-7600 разогнались до 8200 МГц с таймингами 38-48-48-126-168. Платам ASUS ROG X670 GENE и GIGABYTE X670E AORUS MASTER покорились 8000 МГц, как и ASRock B650 LiveMixer.
nullКроме улучшения скоростных характеристик, новая прошивка активирует скрытые настройки для ручного управления некоторыми параметрами, включая доступ к таймингами контроллера памяти. Пока лишь некоторые материнские платы получили BIOS с новой версией AGESA, основная волна выхода обновлений должна начаться в конце этого месяца. Ожидается, что массовые модели смогут оперировать частотами 7600-7800 МГц.