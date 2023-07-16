Закулисная борьба, незаметная со стороны

Нешуточные страсти разгорелись в среде ремонтников, и, по совместительству, сборщиков ПК. Так, недавно, в сервис знаменитого российского мастера по ремонту видеокарт и ноутбуков VIK-on'а принесли системный блок, который компания EVOPC дооснастила кастомной системой жидкостного охлаждения.

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К сожалению для клиента, работа, занявшая 2,5 месяца и 75 тысяч рублей, была выполнена из рук вон плохо. VIK-on и его команда нашли огромное количество недостатков, которые не должны иметь место при грамотном подходе к монтажу СО.

Например, фитинги были затянуты при помощи разводного ключа и плоскогубцев, что, естественно, привело к слизыванию насечек и порче внешнего вида системы. Кроме того, отмечается наличие окислов на одном из 480-мм радиаторов, а также использование бывших в употреблении термопрокладок при обслуживании видеокарты GeForce RTX 3080 Ti в процессе соединения ее с контуром.

В ответ на это, представитель EVOPC записал видео, где в подробностях изложил свою точку зрения, попутно подвергнув критике взгляд VIK-on'а на ситуацию. В частности, было указано, что у сборщика возникли жизненные трудности, не связанные с заказом, а в конце клиент начал торопить его, в связи с чем работа не была доделана до конца.

Также сотрудник EVOPC выразил желание "надрать уши" оппоненту, посмевшему высказать замечания касательно проделанной работы. VIK-on, на организованном им стриме, посвященном детальному разбору "ответки" в свою сторону, заявил, что готов принять вызов и продиктовал адрес своего сервиса, указав также часы работы.

Такие вот события происходят за стенами сервисных центров. Возможно, в будущем применение практики письменного обговаривания условий сделки позволит привести к тому, чтобы и клиент и мастер остались бы довольны полученным результатом.

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