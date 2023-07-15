Как для них самих, так и для владельцев новых машин

Международная Ассоциация Дилеров Lada (МАД) отправила в правительство коллективное письмо, в котором описываются проблемы, с которыми могут столкнуться автодилеры и владельцы автомобилей, приобретаемых путем параллельного импорта.

Основной акцент ставится на неравномерную налоговую нагрузку между участниками рынка. Серые схемы с задействованием фиктивных физических лиц позволяют их организаторам получать существенную прибыль, вместе с тем значительная часть средств идет мимо бюджета. Законопослушные же игроки остаются в проигрыше, так как они вложили большие средства в построение сети салонов и оказание соответствующего обслуживания, и при этом уплачивают все сборы в полном объеме.

реклама

Кроме, собственно финансовой стороны дела, затрагивается и материальный аспект. Так, заимев автомобиль таким вот параллельным импортом, владельцы в итоге остаются без какой-либо гарантии. Никто не может поручиться ни за техническую исправность, ни за юридическую чистоту приобретаемого транспортного средства. Кроме того, под вопросом находится обеспечение его требуемыми запчастями в краткие сроки и по приемлемым ценам.

Дилеры считают, что кратное повышение утилизационного сбора, которое произойдет с 1 августа, уравняет участников рынка и позволит отечественным производителям успешнее конкурировать с потоком "серовозов". Впрочем, по словам экспертов, каким бы прекрасным не был АвтоВАЗ, он один не в состоянии закрыть все потребности рынка, выпуская несколько моделей одного класса.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Источник