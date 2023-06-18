Компания Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., в простонародье именуемая Foxconn, являющаяся одной из крупнейших фабрик по производству электроники, и по совместительству основным подрядчиком Apple, готовится к переходу от сборки iPhone к производству электромобилей. Поводом для этого стало усиление противостояния США и Китая в вопросе о принадлежности Тайваня.
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Председатель и главный исполнительный директор Foxconn Янг Лю заявил, что это может стать спасением для компании, если растущая напряженность между державами поставит под угрозу основной поток доходов. Так же он сравнил электромобиль со смартфоном, и отметил их принципиальную схожесть. В частности, опыт работы с электронными компонентами iPhone можно перенести на аккумуляторы и электродвигатели. Кроме того, Янг Лю назвал приборную панель транспортного средства этаким большим iPhone.
Foxconn уже имеет некоторый опыт в производстве электромобилей, ранее из ее цехов выехало несколько моделей. Однако теперь компания планирует захватить минимум 5% мирового рынка. Производство предполагается осуществлять в США, Таиланде, Индонезии и, по возможности, в Индии.