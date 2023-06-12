Новая ступень в двигателе прогресса GPU

Вчера Bethesda в рамках мероприятия Summer Game Fest представила на свет Starfiled, который уже окрестили проектом с самым масштабным игровым миром со времен TES V: Skyrim. Starfield выйдет для платформ ПК и Xbox Series X / S, версии для PS5 пока нет. Указано, что на консолях максимальная частота кадров будет равняться 30 FPS.

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Игра уже доступна для предзаказа в Steam. Минимальные системные требования оказались под стать грандиозной Вселенной: не менее шести разогнанных с завода ядер Zen 2 или HEDT-платформа с Core i7-6800K для процессорной части, и GeForce GTX 1070 Ti для видеоподсистемы. Рекомендуемые расширяют границу до Ryzen 5 3600 / Core i5-10400 и Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080. Конкретное разрешение не указывается, но эксперты считают, что имеется ввиду 1080p.

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По итогу выходит, что владельцы четырехъядерных CPU и популярных видеокарт GeForce GTX 1060 и даже GTX 1660 Super / GTX 1070 оказывают не у дел, когда дело доходит до запуска современных игр. Впрочем, такова плата за получение лучшего игрового опыта по сравнению с консолями. Ведь всегда остается выбор: платить меньше и играть с 30 FPS, или разориться на высокопроизводительный ПК и в полной мере наслаждаться задуманным разработчиками.