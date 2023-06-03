NVIDIA говорит о невероятном взлете вычислительной мощности

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Большинство энтузиастов соглашаются с тем, что текущая серия GeForce RTX 4000 полностью провалилась и стала огромным разочарованием для желающих обновиться с предыдущих поколений видеокарт. Модели среднего сегмента не предложили практически никакого прироста производительности, но при этом ценник на них вырост в полтора-два раза.

NVIDIA осознала всю серьезность ситуации и в спешном порядке готовит к выходу абсолютно новую революционную архитектуру Blackwell, которая предложит двукратный прирост производительности относительно 4000-й линейки, включая рендеринг с использованием технологии трассировки лучей.

Ожидается, что объем видеопамяти также существенно возрастет, а набившие оскомину 8 ГБ окончательно уйдут в прошлое. Кроме того, есть вероятность, что ценовая политика будет пересмотрена в сторону снижения стоимости готовых изделий.

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Таким образом, учитывая колоссальную прибавку в скоростных характеристиках у GeForce RTX 5000-й серии, текущее поколение уже, фактически, можно списывать в музеи компьютерного железа. В настоящий момент даже самый топовый его представитель, GeForce RTX 4090, и близко не способен обеспечить приемлемые 60 кадров в секунду в том же Cyberpunk 2077 RT Overdrive.