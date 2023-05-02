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Razg0n За пост начислено вознаграждение
GeForce GTX 750 Ti за 2000 рублей без проблем запустила Cyberpunk 2077 и другие актуальные игры
Видеокарта до сих пор поддерживается последними драйверами NVIDIA
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Многие не в состоянии накопить себе на графический ускоритель сколь-либо приемлемого уровня, располагая всего лишь несколькими тысячами рублей. При этом их эго задрано настолько высоко, что не позволяет снизойти до недорогих и вменяемых решений от корпорации AMD. Данные индивиды предпочитают исключительно продукцию NVIDIA, даже у ущерб игровой производительности.

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Тем не менее, и для подобной категории граждан рынок поддержанного ПК железа может предложить приятные сюрпризы. Российский блогер Celeron Forever проникся устаревшими видеоадаптерами и провел доскональное проверку абсолютного народного хита 2014-го года, GeForce GTX 750 Ti, в актуальных играх, стоимость которой в то время рикошетом задел первый значимый бум майнинга.

Cyberpunk 2077 с последним патчем версии 1.62 с превеликим трудом дается даже самым навороченным видеокартам последнего поколения, но "старушка" GeForce GTX 750 Ti, повидавшая немало на своем веку, с мастерством принялась за отрисовку картинки, и по итогу продемонстрировала просто феноменальный результат, сумев выдать около 30 кадров в секунду, что является стандартным показателем игровых консолей.

После шедевра от польских разработчиков, прочие игры в тесте, фактически, перестали представлять для GeForce GTX 750 Ti какую-либо угрозу. К примеру, с Need for Speed Heat обозреваемый экземпляр справился буквально играючи, заставив частоту кадров стабильно удерживаться в диапазоне 50-60 FPS.

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Таким образом, было доказано, что для запуска современных игр совершенно не обязательно принадлежать к роду Рокфеллеров. Всего лишь 25 американских президентов спасут "отца русской демократии", позволив ему насладиться красотами актуальных AAA-проектов при сравнительно неплохом фреймрейте.

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#игры #geforce #2023 #gtx 750 ti
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