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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Криптозима продолжается, но стандартная майнинг ферма уже приносит доход, превышающий МРОТ в РФ
Отличный момент вложить средства, чтобы на новом росте крипторынка получить существенную прибыль
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Несмотря на то, что криптозима еще не завершилась, она постепенно сходит на нет, и многие компьютерные энтузиасты заранее готовятся к предстоящему параболическому взлету стоимости криптовалют, а вместе с ней и оборудования для майнинга. Львиную долю его представляют видеокарты различных линеек, дающие максимальный профит на той или иной монете.

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В настоящий момент майнеры стремятся к приобретению как можно большего количества GeForce RTX 4090, которая приносит ощутимо больше денег среди всех GPU и при этом занимает минимум слотов на материнской плате.  Суда по данным калькуляторов доходности, например от Nicehash, сейчас GeForce RTX 4090 приносит примерно 83 рубля в сутки.

Так как стандартный риг включает в себя от шести до двенадцати ускорителей вычислений, и в среднем около восьми, то с одного такого можно получать по 83 x 8 = 664 рубля, что в месяц дает примерно 20 тысяч рублей. Данная сумма на 23% превышает уровень МРОТ в РФ на май текущего года.

Очевидно, что в майнинг-бум показатели доходности взлетят в несколько раз, и с собранного рига может ежемесячно "капать" более 100 тысяч рублей. Кроме того стоимость даже поддержанных GeForce RTX 4090 может достигнуть отметки в 250-300 тысяч рублей и более, а цена новых дойти до 400-500 тысяч рублей.

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Таким образом, вложения в видеокарты на данном этапе дают шанс в ближайшем будущем получать неплохой доход практически ничего не делая, пока другим приходится ходить "на завод". Масштабируя рассматриваемую экономическую модель, можно делать десятки и сотни миллионов рублей, и даже миллиарды. Главное придерживаться инвестиционной дисциплины и принципа "купить дешево, продать дорого", а также не ввязываться в операции с заемными средствами.

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#майнинг #geforce #rtx 4090 #доходность #май #профит
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