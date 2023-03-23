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Razg0n За пост начислено вознаграждение
GeForce GTX 1660 за 8300 р. с Aliexpress со скромным рейтингом в 3,3 балла бодро потянула AAA-игры
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Для того, чтобы собрать высокопроизводительный игровой компьютер, не обязательно тратить миллионы. На самом деле достаточно заглянуть на популярную у нас китайскую торговую площадку, которая располагает широчайшим выбором различных комплектующих на любой вкус и кошелек.

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Как, собственно, и поступил отечественный блогер (ютуб-канал на РаЗБОРкУ), приобретя на Aliexpress один из самых недорогих вариантов GeForce GTX 1660. Видеокарта обошлась в 8281,69 р., но более интересно то, что она обладает рейтингом всего в 3,3 "звезды", что намекает на, мягко говоря, недовольство ею многих пользователей.

Казалось бы, что можно ожидать от подобного выбора? Только одно расстройство и призрачную надежду на хоть какое-то подобие работоспособности. Одна только упаковка уже указывала на пренебрежительное отношение продавца к товару. Коробка отсутствовала, а вместо нее имелось лишь несколько мотков пупырчатой пленки.

После распаковки было обнаружено, что внешний вид GeForce GTX 1660 оставляет желать лучшего. Видеокарта пыльная, грязная, и, по словам блогера, "как будто с помойки или отобрана у бомжа". Предварительный тест показал, что устройство выдает картинку и полностью работоспособно. Нагрев и шум вентиляторов умеренные, и разве что немного "поют" дросселя. На плате присутствуют подтеки силикона, но сами термопрокладки в довольно неплохом состоянии.

После разборки и отмывания под краном GeForce GTX 1660 стала на вид практически как новая. Теперь можно более подробно разглядеть видеочип, и, как оказалось, он в превосходном техническом и эстетическом состоянии, не ужаренный, и имеет равномерный сине-зеленый оттенок. Видеопамять от Micron, очевидно, не подвергалась модификации, и выглядит в точности как заводская.

Интенсивная игровая нагрузка далась GeForce GTX 1660 "на раз-два". В разрешении 1080p вкупе с Core i5-10400 в подавляющем большинстве проектов при применении максимальных настроек видеокарта смогла выдать более 60 FPS. Так в Atomic Heart удалось получить около 60 FPS, в Cyberpunk 2077 — 50-60, в Doom Ethernal — 150-180, в Metro Exodus — около 44, в GTA V — 70-80, в Fortnite — 40-50, в Apex Legends — около 100, в CS: GO — более 200, в World of Tanks — более 100 FPS.

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В заключение блогер добавил, что, учитывая стоимость, видеокартой он полностью доволен. Таким образом, даже один из самых дешевых вариантов GeForce GTX 1660 из Китая, имеющий посредственный пользовательский рейтинг, вполне способен бодро тянуть все последние "графонистые" игровые новинки без каких-либо проблем.

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#geforce #gtx 1660
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