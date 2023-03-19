Этому способствует высокопроизводительный графический процессор и большой объем видеобуфера

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Хотя видеокарты пробили ценовое дно, их стоимость все еще остается на недосягаемом для многих уровне. Однако, наши китайские друзья не оставили нас в беде. Как верные товарищи, они протянули руку помощи в эту трудную минуту.

К примеру, российский блогер (ютуб-канал M-Technics LIVE) заказал на китайской торговой площадке Taobao видеокарту Radeon RX 470D, которая также может именоваться, как RX 560 XT. Она несет на борту урезанный до 1792 потоковых процессоров GPU Polaris 10. Что никак не мешает ей тянуть все современные игры с высоким FPS. Тем более, что видеокарта оборудована 8 ГБ памяти GDDR5, чего хватает для 99% игр на высоких настройках графики в разрешении 1080p. На момент приобретения ее цена составляла 199¥ или 2000 р. по курсу юаня на конец прошлого года.

Radeon RX 470D шла до адресата в течение трех месяцев вместе с другим экземпляром, который, к сожалению, был присвоен неизвестных лицом. Целью покупки являлись проверка и исследование возможностей недорогих, но все еще способных на многое видеокарт с майнинга.

Испытуемый образец довольствуется наличием DVI, единственного распаенного порта вывода изображения. Питание представлено одним разъемом 8-pin. При взгляде на плату можно обнаружить некоторое количество ржавчины на компонентах и окисление контактов, что, впрочем, никак не сказывается на функциональных возможностях первой.

После установки Radeon RX 470D в слот материнской платы и запуска системы, карта дает картинку без каких-либо артефактов. Диспетчер устройств показывает, что присланный вариант определяется как Radeon RX 580 2048SP. По всей видимости предыдущий владелец прошивал BIOS с целью разблокировки дополнительных потоковых процессоров и повышения хешрейта в майнинге.

"С ходу с подлёту" был запущен тест Furmark; 15-минутный прогон не выявил каких-либо дефектов или нестабильности в работе видеокарты. Игровые бенчмарки также с легкостью дались Radeon RX 470D / Radeon RX 580 2048SP. Зафиксированный уровень производительности соответствует показателю, демонстрируемому "гражданской" версией Radeon RX 470 / 570, и он приблизительно на 10% ниже, чем у неурезанной Radeon RX 580. Максимальная температура GPU не превысила отметки в 70 °C.

Видеопамять подвергалась замене, вероятно потому, что ранее карта была оснащена 4 ГБ, и в один момент DAG-файл криптовалюты Ethereum просто перестал помещаться в указанный объем. Это стало причиной апгрейда памяти на более емкую. Конвеерный способ замены, когда модификации подвергается сразу множество экземпляров, благоприятно сказался на итоговых технических спецификациях распаенных чипов. Имеется ввиду, что последние имеют одинаковые дата-коды, то есть были взяты из одной партии.

Единственное замечание касательно рассматриваемого образца — это неотмытый после проведенных работ флюс. Несмотря на то, что, по всей видимости, он не очень активный, и его наличие не сказывается на работе видеокарты, новый владелец принял решение его отмыть. После этого плата должна приобрести более подобающий облик и радовать не только высоким FPS в играх, но и ухоженным внешним видом.

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