Он обладает высокими технические свойствами

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Официальный представитель НИИ "Вектор" Андрей Сорокин заявил, что противодроновый комплекс "СЕРП-ВС5" успешно прошел все испытания и готов к отгрузке. В настоящий момент идут переговоры с заказчиками для согласования поставок готовых изделий.

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Согласно техническим характеристиками, максимальное расстояние, при котором дрон попадает в поле видимости комплекса, составляет 5 км. "СЕРП-ВС5" обладает способностью детектировать вражеские дроны сразу на 360 градусов. Кроме того, он может разбивать поле видимости на сектора, что делает возможным в процессе выполнения основной функции использовать другие дроны.

Частота работы техники варьируется в диапазоне 900-5800 МГц, что позволяет ей обнаруживать гражданские и специализированные БПЛА. Комплекс способен прерывать связь дрона с оператором, глушить системы навигации, включая GPS, ГЛОНАСС, Beidou, а также подавлять управление летательным аппаратом, организованное по Wi-Fi. Обмен данными с базой осуществляется с помощью Ethernet.

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