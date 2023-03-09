Apple идет в ногу со временем.

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Свершилось, отныне счастливые обладатели Apple Watch, наконец, смогут идти в ногу с прогрессом, как и носители часов на базе Android. С помощью специального приложения, именуемого WatchGPT, "яблоководы" получат доступ к ChatGPT, нашумевшему ИИ-боту от OpenAI. Новинка оценивается в 3,99$, и она уже доступна для скачивания в магазине AppStore.

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WatchGPT предлагает возможность использовать ответы ИИ в текстовых сообщениях, в e-mail и социальных сетях. Для установки необходимо, чтобы устройство работало под управлением iOS 13.0; "вес" приложения составляет 2,6 МБ. К сожалению, русский язык пока не поддерживается.

В будущем, с новыми обновлениями, разработчики планируют добавить возможность использования собственных ключей API, историю доступа, задействование голосового ввода по умолчанию, а также разрешить приложениям самим считывать ответы.

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Apple старается не только внедрять инновации, но и принимать участие в их создании. Не так давно корпорация существенно продвинулась в разработке технологии мониторинга уровня глюкозы в крови, основанной на так называемой кремниевой фотонике. Ожидается, что когда-нибудь она может появится в одной из будущих линеек Apple Watch.