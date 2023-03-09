Стало известно, что Microsoft Edge сможет повышать качество просматриваемых пользователем видеороликов, благодаря применению масштабирования видеоконтента из низкого разрешения в более высокое, а также задействованию графических процессоров NVIDIA, способных очистить изображение от различных артефактов.
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Тестирование новых возможностей идет полных ходом в отдельной Canary-ветке браузера, выпускаемой ежедневно (причем доступ к функции апскейлинга пока получат только 50% пользователей). По словам Microsoft, ее активация позволит пользователям наслаждаться четкой картинкой на Youtube и других потоковых платформах, не жертвуя при этом пропускной способностью сети.
Экспериментальный алгоритм получил наименование "Video Super Resolution (VSR)", и он задействует передовые возможности искусственного интеллекта и машинного обучения для удаления всевозможных искажений, которые могут возникнуть в видеопотоке.
Для активации VSR требуется наличие в системе видеоадаптера на базе GPU NVIDIA GeForce RTX 20-й, 30-й или 40-й серии, или же AMD Radeon RX 5700 / RX7800. Видео должно иметь разрешение не ниже 720p, высоту не менее 192 пикселей и не должно иметь встроенных технологий защиты авторских прав. Кроме того, требуется, чтобы устройство было подключено к сети. Для активации VSR нужно нажать значок "HD", появляющийся в адресной строке браузера.