А только для тех, кто обладает современными видеокартами

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Стало известно, что Microsoft Edge сможет повышать качество просматриваемых пользователем видеороликов, благодаря применению масштабирования видеоконтента из низкого разрешения в более высокое, а также задействованию графических процессоров NVIDIA, способных очистить изображение от различных артефактов.

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Тестирование новых возможностей идет полных ходом в отдельной Canary-ветке браузера, выпускаемой ежедневно (причем доступ к функции апскейлинга пока получат только 50% пользователей). По словам Microsoft, ее активация позволит пользователям наслаждаться четкой картинкой на Youtube и других потоковых платформах, не жертвуя при этом пропускной способностью сети.

Экспериментальный алгоритм получил наименование "Video Super Resolution (VSR)", и он задействует передовые возможности искусственного интеллекта и машинного обучения для удаления всевозможных искажений, которые могут возникнуть в видеопотоке.

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Для активации VSR требуется наличие в системе видеоадаптера на базе GPU NVIDIA GeForce RTX 20-й, 30-й или 40-й серии, или же AMD Radeon RX 5700 / RX7800. Видео должно иметь разрешение не ниже 720p, высоту не менее 192 пикселей и не должно иметь встроенных технологий защиты авторских прав. Кроме того, требуется, чтобы устройство было подключено к сети. Для активации VSR нужно нажать значок "HD", появляющийся в адресной строке браузера.