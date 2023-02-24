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Несмотря на непростую экономическую обстановку, российские геймеры не остались без видеокарт. Модели на любой вкус и кошелек в настоящий момент находятся в свободном доступе в большом множестве отечественных магазинов, торгующих компьютерными комплектующими. При этом цена на них ниже, чем европейской рознице.
Так, в популярном немецком магазине Mindfactory самая дешевая GeForce RTX 4090 предлагается за 1799 евро или около 144 тысяч рублей. При этом в Ситилинке аналогичная версия стоит на 4 тысячи дешевле. Стоимость сопоставимых моделей GeForce RTX 4080 также не сильно отличается.
К преимуществам совершения покупки в магазине РФ можно отнести как возможность приобрести товар в шаге от дома, так и гораздо более быстрая доставка. Кроме того, можно быть спокойным за дорогостоящее приобретение, так как в случае возникновения неисправности по вине производителя, покупателю будет гораздо проще разрешить возникшую ситуацию.