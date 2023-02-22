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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Блокбастер от российских разработчиков Atomic Heart, "порвавший" чарт Steam в день выхода, остался без важнейшей функции, которую NVIDIA и Mundfish в течение нескольких лет продвигали как "фишку" игры. Речь, конечно, идет о технологии трассировки лучей, которая была реализована еще в GeForce RTX 2000-й серии. Начиная с 2018 года NVIDIA упоминала о ней на крупных мероприятиях, организованных для прессы. Например, на выставке Gamescom, где был показан ролик, демонстрирующий RT в режиме реального времени.

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В настройках релизной версии можно обнаружить лишь пункт настройки DLSS, так что технически игру можно отнести к категории "RTX on", поскольку DLSS является частью набора функций RTX. Вероятно, на поздних этапах разработки Atomic Heart возникли определенные сложности с реализацией рей-трейсинга, которые могли сильно отражаться на производительности, поэтому авторы отказались от его реализации на данном этапе. Возможно, с будущими обновлениями эта опция в игре все же появится.