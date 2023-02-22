Теоретическая мощность установки может составлять около полутора кВт

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

реклама

Считается, что недюжинная смекалка присуща в основном россиянам, но житель Поднебесной сумел опровергнуть данное утверждение. Являясь по случаю 3D-модельером, он установил три видеокарты RTX 4090 в референсном исполнении на автоматическое оружие из игры Counter-Strike: Global Offensive.

Получившаяся связка в итоге позволила с легкостью расправляться с виртуальными соперниками, причем поражающим элементом в данном случае выступили знаменитые "лучи Хуанга", названные в честь основателя компании NVIDIA.



Использование сразу трех экземпляров GeForce RTX 4090 позволило обеспечить не только высокую плотностью огня, но и молниеносное действие поражающих элементов корпускулярно-волной природы, так что противники отправлялись в режим наблюдателя даже не поняв, что произошло.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Кроме "RTX-гана", художник ранее также изготовил множество других забавных изобретений, включая картонную снайперскую винтовку AWP, AK-47 с бесконечным магазином и прочие.