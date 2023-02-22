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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Китайский умелец использовал трио из GeForce RTX 4090 для устранения оппонентов с помощью лучей
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Считается, что недюжинная смекалка присуща в основном россиянам, но житель Поднебесной сумел опровергнуть данное утверждение. Являясь по случаю 3D-модельером, он установил три видеокарты RTX 4090 в референсном исполнении на автоматическое оружие из игры Counter-Strike: Global Offensive.

Получившаяся связка в итоге позволила с легкостью расправляться с виртуальными соперниками, причем поражающим элементом в данном случае выступили знаменитые "лучи Хуанга", названные в честь основателя компании NVIDIA.


Использование сразу трех экземпляров GeForce RTX 4090 позволило обеспечить не только высокую плотностью огня, но и молниеносное действие поражающих элементов корпускулярно-волной природы, так что противники отправлялись в режим наблюдателя даже не поняв, что произошло.

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Кроме "RTX-гана", художник ранее также изготовил множество других забавных изобретений, включая картонную снайперскую винтовку AWP, AK-47 с бесконечным магазином и прочие.

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#rtx 4090 #cs:go
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Я цитирую документы, вы говорите свое "вроде". Даже по самым пессимистичным оценкам у СССР не было больше 500.000 потерь. В то время как по самым пессимистичным оценкам для Германии было около 770.000...
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Олег
05:03
Тик и Тук потрудились на славу)👍
Atomic Heart вышла на ПК без RTX после нескольких лет продвижения Nvidia
Alexbatz
05:01
Там все плохо. Даже специально закладывать какие-то проблемы на будущее не надо.
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
Alexbatz
04:47
Интересный самолёт. Даже сбивать не надо. Сам отлично падает.
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
VRoman
04:46
В Себирь? Где всё тает и проваливается?
Вечная мерзлота в Северном полушарии может быстро растаять, что приведёт к масштабным наводнениям
Антон Петух
04:37
Маме своей лучше психоанализ устрой. Я думаю, что много нового о ней узнаешь.
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[dr]_Zlodey
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