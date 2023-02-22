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Считается, что недюжинная смекалка присуща в основном россиянам, но житель Поднебесной сумел опровергнуть данное утверждение. Являясь по случаю 3D-модельером, он установил три видеокарты RTX 4090 в референсном исполнении на автоматическое оружие из игры Counter-Strike: Global Offensive.
Получившаяся связка в итоге позволила с легкостью расправляться с виртуальными соперниками, причем поражающим элементом в данном случае выступили знаменитые "лучи Хуанга", названные в честь основателя компании NVIDIA.
Использование сразу трех экземпляров GeForce RTX 4090 позволило обеспечить не только высокую плотностью огня, но и молниеносное действие поражающих элементов корпускулярно-волной природы, так что противники отправлялись в режим наблюдателя даже не поняв, что произошло.
Кроме "RTX-гана", художник ранее также изготовил множество других забавных изобретений, включая картонную снайперскую винтовку AWP, AK-47 с бесконечным магазином и прочие.