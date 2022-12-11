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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Мыться и бриться станет дороже — власти вводят 35% налог на средства личной гигиены
Предлагается поддержать отечественного производителя
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Сложная экономическая обстановка сказывается как на поступлениях в бюджет страны, так и на прибыли отечественных производителей. В связи с падением доходов, последние решительно попросили у властей помощи в трудную минуту. Государство с барского плеча оформило пошлину в 35% на средства личной гигиены, включая бритвенные принадлежности, лосьоны для бриться, зубные пасты, а также моющие и чистящие средства.

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Ограничение затрагивает продукцию из "недружественных" стран, аналоги которой производятся в России. Ожидается, что цены на товары известные брендов, таких как Gillette, Nivea, Fairy, Colgate, Oldspice и множество других существенно вырастут, что вероятно также отразится и на стоимости изделий отечественного производства.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В силу закон вступит 14 декабря, и его действие продлится до конца следующего года.

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#россия #гигиена #налог
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