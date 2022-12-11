Сложная экономическая обстановка сказывается как на поступлениях в бюджет страны, так и на прибыли отечественных производителей. В связи с падением доходов, последние решительно попросили у властей помощи в трудную минуту. Государство с барского плеча оформило пошлину в 35% на средства личной гигиены, включая бритвенные принадлежности, лосьоны для бриться, зубные пасты, а также моющие и чистящие средства.
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Ограничение затрагивает продукцию из "недружественных" стран, аналоги которой производятся в России. Ожидается, что цены на товары известные брендов, таких как Gillette, Nivea, Fairy, Colgate, Oldspice и множество других существенно вырастут, что вероятно также отразится и на стоимости изделий отечественного производства.
Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В силу закон вступит 14 декабря, и его действие продлится до конца следующего года.