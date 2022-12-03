Объединивший в себе все современные технологии уборки помещений

Зарубежные специалисты провели более 120 часов испытаний 18-ти различных роботов-пылесосов. В ходе исследования были оценены мощность всасывания, способность работать на ковровых покрытиях, точечная уборка и общая производительность.

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В итоге лучшим роботом-пылесосом был признан iRobot Roomba S9 Plus. Данный экземпляр обеспечивает мощное всасывание, а также превосходное удаление грязи и пыли. Он лучше всех справился с удалением песка с ковра со средним ворсом и убрал больше собачьей шерсти, перхоти домашних животных и аллергенов, чем любой другой протестированный пылесос.

iRobot Roomba S9 Plus может запоминать несколько комнат на разных этажах, не заходя в указанные пользователем "запретные" зоны. Приложение iRobot HOME позволяет настраивать работу пылесоса со смартфона. Начинать уборку можно посредством использования голосовых команд через Google Assistant.

Больше всего специлистам понравилась входящая в комплект док-станция CleanBase Roomba S9 Plus. Последняя используется для зарядки аккумулятора робота-пылесоса и опустошения контейнера для сбора пыли.

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Единственный существенный минус iRobot Roomba S9 Plus — это его достаточно высокая стоимость. Однако по совокупности предлагаемых характеристик и общих продемонстрированных результатов он на данный момент является лучшим домашним роботом-пылесосом.