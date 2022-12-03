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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Китайская видеокарта Moore Threads MTT S50 не смогла запустить ни одной игры
Канал PRO Hi-Tech провел тестирование видеокарты из Поднебесной
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Китайская экономика продолжает успешно развиваться, и во многих отраслях обгоняет американских и европейских производителей. Да так, что передовые технологии, вроде 5G от Huawei, запрещены на территории США из-за угрозы вытеснения с рынков местных компаний. А на автомобили из Поднебесной наложено табу и в подконтрольной Европе, иначе даже именитым немецким маркам пришлось бы сворачивать свой бизнес.

Троице в лице AMD, NVIDIA и Intel в скором времени, вероятно, также придется потесниться. За место под солнцем яростно сражается китайский производитель видеокарт Moore Threads, выпускающий GPU на собственной архитектуре, что уже само по себе является большим достижением.

Известный российский ютуб канал PRO Hi-Tech провел исследование одной из моделей, а именно MTT S50, и пришел к выводу, что заявлять о полной победе над лидерами "видеокартостроения" пока еще рано. Основная проблема, как и у Intel, кроется в драйверах и поддержке ПО.

Во-первых, сам драйвер нужно выпрашивать у продавца, что не совсем удобно, особенно в случае его утери, а также при попытке использовать карту в новых ОС. Ну и, во-вторых, несмотря на заявленную поддержку DirectX, MTT S50 не способна запускать игры. Точнее, некоторые все же открываются, но далее меню дело не доходит, и игра "падает" с ошибкой.

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i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Хоть первый блин и оказался комом, будем надееться, что последующие видеокарты Moore Threads проявят себя гораздо лучше и смогут навязать конкуренцию "зажравшимся мастодонтам", от чего рядовые потребители только выиграют.

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#moore threads #mtt s50
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Slumber
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c такими скидками на старую линейку, у амд самой из новой только 7950 в топе и то внизу. Зачем нужны новинки при 1,5-2х разнице, если производительность отличается не более 10-20%.
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blue blood
20:45
Вся техника и контингент первых трёх волн укромобилизации были перемолоты к середине мая, с тех пор идет война с нато.
Почему первоначальный план СВО провалился, и кто платит за удары РФ по энергетике Украины
spambomber3
20:45
Очень забавно, как ты тут виляешь своим дырявым тухесом. Продолжай, потешай людей, подшконашник парашный.
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hooeetebe
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ACDCOVER
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