Канал PRO Hi-Tech провел тестирование видеокарты из Поднебесной

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Китайская экономика продолжает успешно развиваться, и во многих отраслях обгоняет американских и европейских производителей. Да так, что передовые технологии, вроде 5G от Huawei, запрещены на территории США из-за угрозы вытеснения с рынков местных компаний. А на автомобили из Поднебесной наложено табу и в подконтрольной Европе, иначе даже именитым немецким маркам пришлось бы сворачивать свой бизнес.

Троице в лице AMD, NVIDIA и Intel в скором времени, вероятно, также придется потесниться. За место под солнцем яростно сражается китайский производитель видеокарт Moore Threads, выпускающий GPU на собственной архитектуре, что уже само по себе является большим достижением.

Известный российский ютуб канал PRO Hi-Tech провел исследование одной из моделей, а именно MTT S50, и пришел к выводу, что заявлять о полной победе над лидерами "видеокартостроения" пока еще рано. Основная проблема, как и у Intel, кроется в драйверах и поддержке ПО.

Во-первых, сам драйвер нужно выпрашивать у продавца, что не совсем удобно, особенно в случае его утери, а также при попытке использовать карту в новых ОС. Ну и, во-вторых, несмотря на заявленную поддержку DirectX, MTT S50 не способна запускать игры. Точнее, некоторые все же открываются, но далее меню дело не доходит, и игра "падает" с ошибкой.

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Хоть первый блин и оказался комом, будем надееться, что последующие видеокарты Moore Threads проявят себя гораздо лучше и смогут навязать конкуренцию "зажравшимся мастодонтам", от чего рядовые потребители только выиграют.