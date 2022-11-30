Пока богатенькие буратины играют во все новинки игропрома на новеньких GeForce RTX 4090, менее обеспеченные граждане, обладающие в лучшем случае GeForce GTX 1050 Ti, вынуждены довольствоваться низкими настройками графики, мыльным FSR, и все это в разрешениии 720p.
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Очевидно, что ни о каком удовольствии от игры в данном случае не может идти и речи. Но добрые китайцы уже позаботились о нас и сделали доступными любому желающему видеокарты, позволяющие не только включить вожделенную опцию RTX в положение ON, но и воспользоваться функцией DLSS, на порядки превосходящей аналог от AMD.
Наиболее доступной из таких карт является все еще актуальная GeForce RTX 2060, и на сегодняший день ее стоимость упала до смешных 11017,56 руб. Причем, заметим, что это не какой-то там непонятный "китаец", а вполне уважаемая в фирма Zotac, входящая список производителей первого эшелона.
Таким образом, последние технологии NVIDIA теперь стали доступны более широким слоям населения. А с учетом продажи старой видеокарты апгрейд обойдется в смешные копейки.