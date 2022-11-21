Сегодня официальный сайт магазина DNS был недоступен довольно продолжительное время, и лишь несколько часов назад стал более-менее открываться. Однако, полноценная работа все еще не налажена, периодически сайт не прогружается или делает это не полностью. Описание и фотографии товарных позиций отрисовываются с существенной задержкой.
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Пользователи отмечают, что доступ не удается получить даже используя средства обхода блокировок, например, такие как VPN. Впрочем, некоторые провайдеры, включая МТС и "Дом.ру", все же позволяли это сделать. Руководство DNS к настоящему моменту не предоставило оперативный комментарий.
Отсутствие доступа к сайту означает не только невозможность просматривать витрины без похода в физический магазин, но и, что не менее важно, не позволяет удаленно оформить заказ, чтобы товары поступили в точку продаж как можно быстрее. В целом, схожие проблемы в последнее время наблюдается у многих ресурсов, так как активность хакеров не собирается снижаться, и это требует принятия соотвествующих мер по отпору подобных атак.