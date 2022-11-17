Стало известно, что крупные криптобиржи OKEX, Bybit и Binance проведут делистинг криптовалюты Solana, входящей в топ-15 по капитализации. Недавнее банкротство топ-2 биржи FTX утянуло за собой перспективный проект, стоимость которого "сложилась" вдвое.
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Binance US начнет выкуп "соскамившегося" криптоброкера Voyager (VGX), который ранее должен был быть выкуплен FTX. По всей видимости, последняя предложила больше, чем Binance. После опубликования сообщения, FTX начала активно избавляться от токенов BNB.
На следующей неделе ожидается банкротство еще одного криптоброкера Genesis, который уже заблокировал вывод средств. "Скам" мелких пирамидок подошел в упор к Tether (USDT) (со стороны FTX/Alameda), и к USDC (со стороны Genesis). Банкротство USDT будет означать полный коллапс крипторынка и фактическое обнуление цены Биткоина.