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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

В предыдущую неделю Биткоин относительно спокойно качался на волнах штиля, недалеко отходя от границы в 19200 долларов. И вот вчера "унылый флэт" сменился стремительным ростом, сначала до 20400, а затем до почти 20800 долларов.

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В соотвествии с глобальным нисходящим трендом, криптотрейдеры ставили на дальнейшее падение BTC, используя при этом маржинальную торговлю с большим плечом. Последнее предполагает как большую прибыль, так и высокий риск убытков при небольшом движении цены.

7%-го движения в противоположную сторону оказалось достаточно, чтобы разорить миллионы игроков, не предусмотревших подобное развитие событий, и не внесших дополнительные средства для обеспечения по имевшимся позициям.

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Всего сутки было ликвидировано более 1,125 млрд долларов на балансах трейдеров. В лидерах располагается багамская биржа FTX, на которую пришлось 85% от всех сделок.