В предыдущую неделю Биткоин относительно спокойно качался на волнах штиля, недалеко отходя от границы в 19200 долларов. И вот вчера "унылый флэт" сменился стремительным ростом, сначала до 20400, а затем до почти 20800 долларов.
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В соотвествии с глобальным нисходящим трендом, криптотрейдеры ставили на дальнейшее падение BTC, используя при этом маржинальную торговлю с большим плечом. Последнее предполагает как большую прибыль, так и высокий риск убытков при небольшом движении цены.
7%-го движения в противоположную сторону оказалось достаточно, чтобы разорить миллионы игроков, не предусмотревших подобное развитие событий, и не внесших дополнительные средства для обеспечения по имевшимся позициям.
Всего сутки было ликвидировано более 1,125 млрд долларов на балансах трейдеров. В лидерах располагается багамская биржа FTX, на которую пришлось 85% от всех сделок.