Правда из-за наплыва желающих доходность на ней может обвалиться

Идет уже вторая неделя, когда доходность майнинга находится на убыточном уровне. Многие выключили свои фермы и не знают, что делать. Другие побежали продавать оборудование, пока оно совсем не обесценилось.

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Но не всё так печально в криптовалютном королевстве. Еще в предыдущую криптозиму наиболее "продуманные" майнеры старались искать неизвестные большинству, так называемые "секретные монеты", прибыль от которых существенно выше, что от всем известных монет.









Так же и в этот раз, они почти сразу обнаружили, что криптовалюта "Radiant (RXD)" приносит в среднем вдвое больше, чем ушедший на PoS Ethereum, и почти в десять раз больше, чем монеты из топа Whattomine. Доходность по Radiant можно посмотреть на сайте minerstat.com. Кошелек доступен для загрузки с GitHub. На miningpoolstats.stream размещен список майнинговых пулов RXD. Торги проходят на бирже Txbit. На данный момент стоимость одной монеты Radiant составляет 0,0019$, за сутки увеличившись почти на половину.

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Желающим нужно поторопиться, так как со временем сложность добычи увеличивается, и нужно извлечь максимум прибыли, пока доходность не упала до уровня обычных, всем известных монет.