Любителей "срубить" деньжат по быстрому ждет разочарование

Сегодня приблизительно в 09:40 по МСК состоялось успешное обновление криптовалюты Ethereum с переходом на алгоритм Proof-of-Stake. "Чеканка" монет перешла под управление специальных нод, таким образом полностью исключив майнеров от участия в генерации новых блоков.

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В предыдущие годы "Эфириум" являлся основной цифровой валютой, приносившей доход криптоэнтузиастам. С ростом прибыли возрастало и количество видеокарт, занятых в добыче. Сегодня подавляющее большинство из них было принудительно отключено от пулов майнинга. Крупнейшие из них заранее остановили поиск новых блоков ETH.

Сервис по аренде мощностей Nicehash добывал "эфир" до последнего блока, после чего стал выдавать ошибку "Pool disconnected" при продолжении майнинга на алгоритме Ethash.

На этом фоне освободившиеся мощности стали перебрасываться на другие монеты, сети которых начали быстро расти. Но, поскольку, стоимость данных монет все еще остается на низком уровне, доход от майнинга начал мгновенно падать. Для примера, при переключении на Ethereum Classic прибыль снизилась более чем в пять раз.









Многие сообщают, что заработанное уже не покрывает стоимость электричества, особенно на видеокартах предыдущих поколений. Об окупаемости оборудования уже даже и не упоминается, так как она устремилась "в космос". На этом фоне происходит снижение стоимости как новых, так и поддержанных карт. Пока оно не так заметно, но уже вскоре, когда многие осознают всю серьезность ситуации, рынок GPU будет переполнен.

Особенно пострадают так называемые "кредитные майнеры". Их доходов уже не хватает на покрытие ежемесячного платежа, а постоянно снижающиеся цены на объект займа только усугубляют положение.

Маловероятно, что геймеры смогут переварить хотя бы часть всего объема предложения, поэтому цены будут снижаться и дальше, пока не наступит очередной параболический взлет рынка криптовалют. Но, поскольку он тесно связан с мировыми финансовыми рынками, а те сейчас стагнируют, то какого-либо достаточного роста в ближайшее время не ожидается.

Фактически, можно с уверенностью сказать, что наступила полноценная криптозима. Вполне вероятно, что она продлится как минимум до следующего "халвинга" биткоина, который состоится приблизительно в мае 2024 года.

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Так что те, кто ждал низких цен на видеокарты, наконец смогут осуществить желаемое - приобрести топовую игровую видеокарту по рыночной цене. Останется только дополнить её остальным топовым железом, но это, как говорится, пустяки.