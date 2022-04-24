Издательство "Просвещение", ответственное за выпуск школьной литературы, настоятельно попросили убрать "некорректные" упоминания Киева и Украины из учебников, о чем стало известно российским СМИ в ходе беседы с редакторами издательства.
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Так, согласно "спущенного сверху" распоряжения, упоминания об Украине в текстах должны быть минимизированы, убран флаг страны, а Киев, приведенный в качестве примера столицы, заменен на любую другую.
Там же, где такая практика невозможна, например в учебниках истории, Киевская Русь может быть отмечена единожды, и далее описываться просто как Русь. Кроме того, не допускается упоминать, что Владимир крестил Киев, но можно, что он крестил столицу.
Автор, если он гражданин Украины, будет убран с обложки, и будет максимум отмечен мелким шрифтом на обороте. "На всякий случай", поясняет работник издательства.
Сотрудники, попросили не упоминать их имена, так как за любую активность, идущую вразрез с политикой руководства, их будут мгновенно высвобождать.