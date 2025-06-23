Сравнение GPU Blackwell и Ada Lovelace показало, что на одинаковых частотах и при идентичном количестве вычислительных блоков они равны по IPC.

Компьютерные энтузиасты в курсе о методике измерения IPC чипов, но она по большей части распространена в контексте сравнения архитектур центральных процессоров. Тем не менее специалисты из ComputerBase решили проверить, как соотносятся IPC графических процессоров текущего и прошлого поколений.

Как известно, новая серия GeForce RTX 50 Blackwell соревнуется с GeForce RTX 40 Ada Lovelace, а линейка Radeon RX 9000 на базе RDNA 4 идет на замену Radeon RX 7000, основанной на RDNA 3. Со стороны NVIDIA в противостояние вступают GeForce RTX 5070 Ti и 4070 Ti Super. Это справедливо, поскольку в таком случае количество ALU и тактовые частоты получаются одинаковыми, а разница в пропускной способности памяти незначительна.

Что касается стана AMD, то здесь борются Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 7600 XT с идентичными ALU и памятью GDDR6. Благодаря соответствию GPU по количеству шейдеров и тактовым частотам ComputerBase удалось отделить прирост по IPC от прироста, обуславливаемого аппаратными улучшениями.

Тесты в растеризованном рендеринге показали, что архитектура Blackwell по IPC в среднем всего на 1% превосходит Ada Lovelace. Эта разница легко укладывается в погрешность бенчмарков. Проверка в трассировке лучей также не выявила существенных отклонений, и Blackwell оказалась на одном уровне с предшественницей при нормализации тактовых частот и количества вычислительных блоков.

RDNA 4, напротив, продемонстрировала приличный скачок в IPC. В растеризации данный показатель вырос на 20%, а в RT — на 31%. Тест в трассировке пути выглядел еще более впечатляющим: RDNA 4 обошла RDNA 3 на фантастические 100% и более.

По итогу был сделан вывод, что прирост производительности в NVIDIA Blackwell является следствием увеличения тактовых частот, повышения количества исполнительных блоков и добавления новых функций. В свою очередь AMD RDNA 4 представляет собой заметный прогресс относительно RDNA 3 и выглядит наиболее значимым обновлением с момента появления архитектуры RDNA.