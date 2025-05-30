Часть мощностей, выделенных для GeForce RTX 5000, отдана под производство ИИ-ускорителей

Согласно отчету NVIDIA за 1-й квартал 2026 финансового года, компания получает 89% дохода с сегмента ЦОД, в то время как игровое подразделение приносит всего 8,6%. Это может не лучшим образом повлиять на линейку GeForce RTX 5000 в ближайшие месяцы.

По данным инсайдера Board Channels, NVIDIA существенно сокращает производство графических процессоров GeForce RTX 5000 в Китае и переносит фокус на ИИ-ускорители семейства Blackwell. В результате объем поставок чипов сократится на 20-30%.

NVIDIA планирует сосредоточиться на выпуске GPU GB200 и B40, эксклюзивном для Поднебесной, а также на производстве нового GB300, который встанет на конвейер в следующем месяце.

Уведомление гласит, что "линейка GeForce RTX 5000 уже представлена, но производственные линии NVIDIA работают нестабильно, из-за чего возникает дефицит поставок. Мощности по выпуску GB20X загружены на полную, а GB300 занимает дополнительные линии. Поступают сообщения о значительном сокращении предложения GeForce RTX 5000. В результате объем отгрузок видеокарт в Китае в июне сократится на 20-30% по сравнению с майскими цифрами."

Videocardz.com пишет о неважном положении линейки GeForce RTX 5000 в мире. Найти карты по рекомендованным ценам довольно сложно. Чтобы приобрести модель даже с простым исполнением приходится переплачивать 20%, а в некоторых случаях цена превосходит MSRP более, чем в 1,5 раза.

Различные факторы повлияли на доступность новых GPU, и переключение NVIDIA на ИИ-ускорители может еще сильнее взвинтить стоимость GeForce RTX 5000. Поставки уже сократились, и есть вероятность повышения цен в магазинах в ближайшие месяцы.