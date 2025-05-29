Кроме них в релиз включили также мобильные и профессиональные GPU

Популярная утилита GPU-Z, предназначенная для просмотра характеристик видеокарт и их мониторинга, обновилась до версии 2.66.0. База данных приложения подверглась апдейту с добавлением в нее поддержки нескольких новых видеокарт.

Последняя версия отныне содержит сведения о среднебюджетных графических процессорах GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 XT. Первый вышел в свет недавно, а появление второго на полках магазинов ожидается с 5 июня. Некоторые вендоры уже представили свои версии Radeon RX 9060 XT.

Кроме указанных GPU, разработчики GPU-Z интегрировали в программу поддержку мобильных GeForce RTX 5060, 5070 и 5070 Ti. Не забыли они и про профессиональные решения. Обновление затронуло Quadro RTX 5000 на чипе TU104-B и Quadro RTX Pro 6000 Blackwell на базе GPU GB202.

Quadro RTX Pro 6000 Blackwell повторяет характеристики GeForce RTX 5090, но, в отличие от геймерской карты, объем VRAM в ней был увеличен втрое — с 32 ГБ до 96 ГБ. Новая версия GPU-Z также начала поддерживать Radeon Pro W7900, имеющую приличные 48 ГБ GDDR6.

В общем, с появлением GPU-Z 2.66.0 владельцы обозначенных видеокарт теперь могут получать подробные детали о своем оборудовании. Что может быть полезно, например, для идентификации производителя микросхем видеопамяти.