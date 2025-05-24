Видеокарта сохранит конфигурацию GPU, но получит 1,5-кратный прирост объема VRAM.

Издание Guru3D сообщает, что готовящееся к выходу обновление GeForce RTX 5080 в лице GeForce RTX 5080 Super получит увеличение объема памяти GDDR7 с 16 до 24 ГБ. При этом графический процессор GB203-450-A1 останется прежним, сохранив 10 752 ядра и 256-битный интерфейс памяти.

Главное изменение будет состоять в повышении скорости передачи данных с 30 до 32 Гбит/с. Таким образом, пиковая пропускная способность памяти вырастет с 960 до 1024 ГБ/с, то есть примерно на 6,6%. Так как конфигурация GPU не подвергнется изменениям, повышение производительности будет продиктовано снижением задержек VRAM и повышением емкости буфера кадров.

Для достижения объема в 24 ГБ NVIDIA применит 3-гигабайтные чипы GDDR7. Подобная концепция уже реализована в мобильном варианте GeForce RTX 5090. Увеличение скоростных характеристик и объема памяти позволит получить преимущество при работе с большими наборами данных и повысить FPS в нагруженных графикой играх.

Данные изменения привели к росту TDP с 360 Вт до не менее чем 400 Вт. В результате GeForce RTX 5080 Super потребует от сборщиков ПК пересмотра подхода к питанию и охлаждению системы.

К сожалению, сроки выхода новинки пока не раскрываются, но известно, что партнеры NVIDIA уже завершают разработку прототипа печатной платы и дизайн системы охлаждения.