Издание Hardware Unboxed протестировало новинку и сравнило с другими видеокартами, включая GeForce RTX 4060

Эксперты из Hardware Unboxed оперативно скооперировались и сумели выдать обзор производительности GeForce RTX 5060 прямо из отеля на Тайване, аккурат в день выхода данной видеокарты. Исходя из него, новый "народный" хит от NVIDIA обходит предшественницу в среднем на 22% в целевом разрешении 1080p.

Таким образом, GeForce RTX 5060 сравнялась с GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 4060 Ti, а разница с также довольно популярной GeForce RTX 3060 составила внушительные 46,7%. Конечно, GeForce RTX 4070 осталась вне досягаемости, но её отрыв от представителей среднего-бюджетного сегмента сократился вдвое, с 53% до 25%.

Переход на 1440p позволил GeForce RTX 5060 обогнать GeForce RTX 4060 уже на 27%. Правда, здесь иногда приходится жертвовать качеством текстур вследствие недостатка объема VRAM для некоторых тяжелых ААА-проектов.

Следующий блок тестов продемонстрировал возможности GeForce RTX 5060 в играх с интенсивным задействованием трассировки лучей. В Alan Wake 2 видеокарта ожидаемо опередила GeForce RTX 4060 на 20% — 36 FPS против 30. В свою очередь, Cyberpunk 2077 не был так благосклонен к новинке. В нём она смогла обойти GeForce RTX 4060 всего на 12%. Однако в Marvel's Spider-Man Remastered прирост в свежем поколении составил впечатляющие 46%. По итогу, в среднем прибавка в RT расположилась в диапазоне 20-30%.

В заключение была составлена диаграмма, которая отражает выгодность приобретения того или иного GPU. На ней GeForce RTX 5060 заняла лидирующую позицию, то есть она стала решением с наиболее оптимальным соотношением цены и производительности, исходя из реального положения дел на рынке графических ускорителей.

Суммируя результаты, в Hardware Unboxed подчеркнули, что, хотя в будущем 8 ГБ VRAM могут стать ограничением потенциала чипа GB206, сейчас GeForce RTX 5060 показывает себя довольно хорошо. Как минимум, она отлично подходит геймерам-киберспортсменам.