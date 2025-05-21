Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 22% быстрее GeForce RTX 4060 в играх в разрешении 1080p
Издание Hardware Unboxed протестировало новинку и сравнило с другими видеокартами, включая GeForce RTX 4060

Эксперты из Hardware Unboxed оперативно скооперировались и сумели выдать обзор производительности GeForce RTX 5060 прямо из отеля на Тайване, аккурат в день выхода данной видеокарты. Исходя из него, новый "народный" хит от NVIDIA обходит предшественницу в среднем на 22% в целевом разрешении 1080p.

Таким образом, GeForce RTX 5060 сравнялась с GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 4060 Ti, а разница с также довольно популярной GeForce RTX 3060 составила внушительные 46,7%. Конечно, GeForce RTX 4070 осталась вне досягаемости, но её отрыв от представителей среднего-бюджетного сегмента сократился вдвое, с 53% до 25%.

Переход на 1440p позволил GeForce RTX 5060 обогнать GeForce RTX 4060 уже на 27%. Правда, здесь иногда приходится жертвовать качеством текстур вследствие недостатка объема VRAM для некоторых тяжелых ААА-проектов.

Следующий блок тестов продемонстрировал возможности GeForce RTX 5060 в играх с интенсивным задействованием трассировки лучей. В Alan Wake 2 видеокарта ожидаемо опередила GeForce RTX 4060 на 20% — 36 FPS против 30. В свою очередь, Cyberpunk 2077 не был так благосклонен к новинке. В нём она смогла обойти GeForce RTX 4060 всего на 12%. Однако в Marvel's Spider-Man Remastered прирост в свежем поколении составил впечатляющие 46%. По итогу, в среднем прибавка в RT расположилась в диапазоне 20-30%.

В заключение была составлена диаграмма, которая отражает выгодность приобретения того или иного GPU. На ней GeForce RTX 5060 заняла лидирующую позицию, то есть она стала решением с наиболее оптимальным соотношением цены и производительности, исходя из реального положения дел на рынке графических ускорителей.

Суммируя результаты, в Hardware Unboxed подчеркнули, что, хотя в будущем 8 ГБ VRAM могут стать ограничением потенциала чипа GB206, сейчас GeForce RTX 5060 показывает себя довольно хорошо. Как минимум, она отлично подходит геймерам-киберспортсменам.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #geforce #видеокарта #rtx #4060
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
12
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
+
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
+
Российские дилеры снизили цены на корейские автомобили KGM
1
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
На китайской космической станции «Тяньгун» обнаружен неизвестный вид бактерий
+
Infinix официально подтвердила дату запуска и ключевые характеристики планшета XPad GT
+
Военный эксперт Анпилогов оценил последствия гипотетического удара «Орешником» по Литве
1
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
2
NVIDIA представила демонстрационный трейлер совместимости Dune: Awakening с технологией DLSS 4
1
Microsoft подтверждает проблему при перезагрузке ПК с Windows 10 после установки патча KB5058379
3
Borderlands 4 предложит игрокам огромный открытый мир без переходов между зонами
2
Россия создаёт эталон тока для зарядных станций: метрология готовится к эпохе электромобилей
+
Установка обновления KB5058411 для ОС Windows 11 вызывает массовые ошибки
1

Популярные статьи

17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
53
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
26
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
6
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
6
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
3
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
7
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
19
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
3

Сейчас обсуждают

Денис Демидов
07:05
Ждём когда новость продублирую на Пикабу что бы стану опять написали по самое не хочу
В России импортозаместили пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для нужд авиастроения и ОПК
Dmitry Pomogalov
06:46
ты больной? может ещё медияплеер смотреть будем???
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Dmitry Pomogalov
06:44
аналогично, кроме кодекпака, который нафиг не нужен
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
beltar
06:44
Все панк-жанры предполагают создание чего-то технически архисложного на основе более примитивного технического уклада. Стимпанк - значит какие-нибудь паровые роботы, или летающие машины весом в тысячи...
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
Dmitry Pomogalov
06:43
В фубаре хуже
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Роман Самодуренко
06:41
около половины - до сих пор используется и актуальна... те же кодеки, медиа плеер, аимп, артмани, чимакс, дефрагментаторы...
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
si-cat
06:39
Очередное "исследование" танковой "энциклопедии" МТ 🤣🤣🤣
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
Dmitry Pomogalov
06:39
никому не нужен этот пак
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Dmitry Pomogalov
06:38
Извините, зачем нужен этот мусор? Что касается остального софта, пользовался всем и буду пользоваться!
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Дамен Мершед
06:24
А ты сядь в бф 2042 и посмотри. Увидишь, что 6 ядер уже не очень плавно. К тому же я получил +30 кадров, не обновляя gpu
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем