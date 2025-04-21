Большой объем видеопамяти может оказаться не лишним в играх с высоким качеством графики

Intel Arc B580 с 12 ГБ VRAM вышла в конце прошлого года и пришлась кстати любителям больших цифр в характеристиках видеокарт. Хотя объем видеопамяти в ней был довольно высок, некоторым геймерам этого было недостаточно.

Поэтому они с радостью восприняли слухи о возможном выпуске версии Arc B580 с 24 GB GDDR6. Согласно утекшей ранее информации, новинка должна была относиться к профессиональной среде, как и серия Arc Pro, и не предназначалась бы для установки в игровые ПК.

Однако похоже, что эти неподтвержденные данные не соответствуют действительности, поскольку как минимум один вендор готовит подобную модель. Источник Bilibili публикует ответы Sparkle на вопрос о возможности выпуска Arc B580 с 24 ГБ. В них говорится, что компания запланировала релиз видеокарты, который должен состояться в мае-июне.

Конечно, сроки могут быть пересмотрены или продукт может быть вообще отменен, поскольку создание Arc B580 24 ГБ все еще находится в стадии согласования. Кроме того, не стоит исключать сбой в коммуникации между Sparkle и сообществом, так как компания также производит профессиональные видеоадаптеры Arc.

В любом случае, появление на рынке Arc B580 с 24 ГБ VRAM было бы не лишним для геймеров, запускающих игры с большим количеством модов. Даже такой объем памяти можно легко утилизировать, если повсеместно использовать текстуры высокого разрешения.