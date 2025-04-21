Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Sparkle может выпустить Arc B580 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6
Большой объем видеопамяти может оказаться не лишним в играх с высоким качеством графики

Intel Arc B580 с 12 ГБ VRAM вышла в конце прошлого года и пришлась кстати любителям больших цифр в характеристиках видеокарт. Хотя объем видеопамяти в ней был довольно высок, некоторым геймерам этого было недостаточно.

Поэтому они с радостью восприняли слухи о возможном выпуске версии Arc B580 с 24 GB GDDR6. Согласно утекшей ранее информации, новинка должна была относиться к профессиональной среде, как и серия Arc Pro, и не предназначалась бы для установки в игровые ПК.

Однако похоже, что эти неподтвержденные данные не соответствуют действительности, поскольку как минимум один вендор готовит подобную модель. Источник Bilibili публикует ответы Sparkle на вопрос о возможности выпуска Arc B580 с 24 ГБ. В них говорится, что компания запланировала релиз видеокарты, который должен состояться в мае-июне.

Конечно, сроки могут быть пересмотрены или продукт может быть вообще отменен, поскольку создание Arc B580 24 ГБ все еще находится в стадии согласования. Кроме того, не стоит исключать сбой в коммуникации между Sparkle и сообществом, так как компания также производит профессиональные видеоадаптеры Arc.

В любом случае, появление на рынке Arc B580 с 24 ГБ VRAM было бы не лишним для геймеров, запускающих игры с большим количеством модов. Даже такой объем памяти можно легко утилизировать, если повсеместно использовать текстуры высокого разрешения.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #arc #видеопамять #sparkle #vram #b580
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
8
В России запустили линию по импортозамещению универсальных цифровых осциллографов
4
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
81
Энтузиаст создал самодельный лидар на базе Raspberry Pi
+
Handelsblatt: Германия заблокировала поставки истребителей Eurofighter в Турцию
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
13
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
Опубликован неофициальный список моделей Samsung с поддержкой One UI 8
+
80% опрошенных выступили против скорого выхода Steam Deck 2 ради конкуренции со Switch 2
2
В России запущено новое уникальное производство спецоборудования для горнодобывающей отрасли
+
Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) получает новый сокет LGA-1954
13
Процессор AMD Ryzen Threadripper 9985WX на 64 ядра замечен в грузовых накладных
1
Ученые предполагают, что нашли живой организм, способный выжить на Марсе
4
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
8
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
Китайский город Сюнъань перешёл на связь 10G со скоростью загрузки почти до 10 000 Мбит/с
7
Белорусско-китайские автомобили Belgee могут войти в топ самых продаваемых марок в России
+
AOC выпустила новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G40XMN с частотой 180 Гц
+
Volkswagen готовит бюджетный седан Lavida Pro в стиле Passat
+
В PhoneArena перечислили 5 распространенных ошибок при выборе нового смартфона
2

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
7
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
41

Сейчас обсуждают

Jlapuca
17:49
Считаю лучше доплатить 3к и взять 8-ядерный 5700х на B550 чипсете. Тем более если аргумент в пользу АМ5 звучит как апгрейд до 9600х. 5700х перекроет все потребности и нагрузит 4070 ti super которая се...
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
4pokalin
17:48
"Дуров: Telegram не раскрыл «ни единого байта» личных сообщений за 12 лет своего существования"- это понятно, но интересует другое, после того как тебя на бутылку посадили сколько уже успел раскрыть ?
Дуров: Telegram не раскрыл «ни единого байта» личных сообщений за 12 лет своего существования
ebatoryi
17:45
да так и будет.Я хоть и на вин 10 уже 4 года.
Microsoft усилила давление на пользователей Windows 10 для перехода на ПК с TPM 2.0
ebatoryi
17:39
не нужна
Microsoft усилила давление на пользователей Windows 10 для перехода на ПК с TPM 2.0
Маэстро
17:38
хм... а моня хорош. лед еще
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
APTEMKA267
17:31
Капец. 19 лет... А я словно вчера играл
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
Маэстро
17:29
Ну ты и забавный, как будто твое мнение что-то меняет. Ладно, слушай сюда, раз такой умный: если ты такой крутой детектив по нейросетям, почему до сих пор не понял, что споришь с алгоритмом? Давай-ка ...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Феликс Александрович
17:28
Новый графон ты и не увидишь на 3060 и с 10-летним монитором)) Недавно вышел прикольный 2К моник - HUAWEI MateView SE XSN-27Q. Всего 18к в ДНСе. Прям очень рекомендую. При грамотной настройке это круч...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Маэстро
17:28
явно у тебя что-то сломалось, такую чушь несёшь, ты хоть пред тем как копипастить неронки сообщения прочитывал бы, а то ты и так дурачок, а с такой писаниной в дурку загремишь
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Гиена Пещерная-Вымершая
17:25
Cr 1 - в посте указано же. С одной стороны вроде бы как впечатляет, с другой - новые райзены на разгон памяти уже не так сильно реагируют, как старые, особенно это заметно на APU. Если на APU 4000 и 5...
G.SKILL представила для платформы AMD комплект памяти DDR5-6000 общим объёмом 256 ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем