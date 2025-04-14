Для ядра Linux вышел первый патч, открывающий дорогу к публикации нового кода для поддержки CPU Bartlett Lake-S

Инженер из Intel опубликовал первый патч с упоминанием десктопных процессоров Bartlett Lake-S, тем самым открывая дверь к выходу других патчей для нового семейства CPU. Как ожидается, данные процессоры будут ориентированы на рынок встраиваемых решений и прочих долгоиграющих систем на базе сокета LGA 1700.

Предполагается, что Bartlett Lake-S будут оснащены исключительно P-ядрами. Ранее упоминались Raptor Cove, а затем в утечках фигурировали и Lion Cove. Но с выходом нового патча ситуация окончательно прояснилась — новинки будут экипироваться ядрами Raptor Cove.

Сегодняшний патч не приносит с собой большого объема кода и состоит лишь из одной строки. Согласно ей, процессоры семейства Bartlett Lake-S признаются частью Raptor Cove и получают идентификатор "Family 6 Model 215 (0xD7)".

В результате становится доступным дальнейший выпуск патчей для Bartlett Lake-S, которые будут зависеть от нового определения. Также вероятно, что патч войдет в состав пакета исправлений "x86/urgent" для ядра Linux 6.15. В настоящий момент поиск в Git не выдает никаких дополнительных результатов по запросу "Bartlett Lake-S".

Считается, что отсутствие гетерогенной структуры ядер в процессорах Bartlett Lake-S положительно скажется на работе планировщика задач ОС. Кроме того, использование изученной вдоль и поперек платформы LGA 1700 приведет к меньшим проблемам при использовании новинок в Linux.