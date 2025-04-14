Из-за изменений в топологии контроллера памяти процессоры Ryzen на базе архитектуры Zen 6 «Medusa» могут не полностью раскрывать свой потенциал на материнских платах, оснащенных всего двумя слотами DIMM.

В ПК-сообществе есть мнение, что компания AMD является народной и, в отличие от Intel и NVIDIA, не пытается нажиться на пользователях. Однако данный статус может слегка пошатнуться из-за некоторых конструктивных изменений в будущих CPU Ryzen на базе архитектуры Zen 6 "Medusa".

Как пишет издание Wccftech, десктопные процессоры AMD следующего поколения будут оснащены сразу двумя контроллерами памяти IMC (Integrated Memory Controller), что должно привести к изменению в конфигурации DDR5 на платформе AM5. Пока неизвестно, будут ли IMC выполнены отдельно или они оба войдут в состав единого кремния.

Согласно спецификациям, каждый из контроллеров памяти способен взаимодействовать с одним слотом DIMM на канал (1DPC). Таким образом, они могут поддерживать до 2-х DIMM. В настоящий момент в AM5 первые два слота, помеченные как A0 и B0, используются для начальной стадии загрузки. Но с приходом Zen 6 конфигурация изменится на A1 и B1. В результате материнские платы, имеющие всего два слота DIMM, могут оказаться несовместимыми с новыми Ryzen.

Также говорится, что AMD работает над поддержкой конфигурации A0 и B0 с CPU на базе Zen 6. Но производительность в таком случае будет ниже, чем с A1 и B1. На сегодняшний день к указанным изменениям готова плата MSI MPOWER с двумя DIMM, которая конкурирует с ASUS Apex и Gigabyte Tachyon.

В целом, новые Ryzen должны стать не просто очередным косметическим апгрейдом платформы AM5, а более значимым обновлением. Кроме измененного контроллера RAM, они будут оснащены бо́льшим количеством ядер, по крайней мере во флагманах, а также бо́льшим объемом кэш-памяти.