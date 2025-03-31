Новая версия заметно повышает эффективность охлаждения горячих CPU

Компания Arctic Cooling, один из лидеров по выпуску высокопроизводительных и качественных систем охлаждения для ПК, выпустила новую версию популярной и, фактически, «народной» готовой 3-секционной СЖО Arctic Liquid Freezer III 360. Новинка получила приставку Pro в наименовании, так как оснащена вентиляторами Arctic P12 Pro.

В настоящий момент доступна лишь версия с тремя вентиляторами, но скоро должны подоспеть оставшиеся, с длиной 240, 280 и 420 мм, выпуск которых намечен на 2-й квартал текущего года. Конструктивно Arctic Liquid Freezer III 360 Pro повторяет предшественницу, задействуя те же самые 32 мм радиатор и вентилятор охлаждения VRM.

Ключевыми особенностями обновленной СЖО стали более эффективные вентиляторы и модернизированная охлаждающая пластина, которая теперь имеет более равномерное распределение давления. Кроме того, изменениям подверглась надпись Arctic на крышке помпы, незначительно изменившая отражающую способность.

Отличием вентиляторов серии P12 Pro от обычной P12 является увеличение количества лопастей с 5 до 7. Кроме того, обновленные «вертушки» имеют скоростной диапазон 600-3000 об/мин против 200-1800 об/мин у P12. Воздушный поток также увеличился с 56,3 до 77 CFM, а показатель максимального статического давления вырос с 2,2 ммH₂O до 6,9 ммH₂O.

Arctic Liquid Freezer III 360 Pro совместима с сокетами LGA 1851, LGA 1700, AM5 и AM4. Пользователям не придется дополнительно покупать термопасту, так как на теплосъемник уже предварительно нанесена фирменная Arctic MX-6. Матово-черная версия СЖО будет стоить €94,49, черная с ARGB — €111,49, а белая с ARGB — €113,99.

Согласно тестам, Arctic Liquid Freezer III 360 Pro заметно повышает эффективность охлаждения топовых CPU. К примеру, Core Ultra 9 285K теряет более чем 10 °C в сравнении с простой Arctic Liquid Freezer III 360. Причем как на полных оборотах вентиляторов, так и на более умеренных.

Ryzen 9 7950X также становится менее горячим. Хотя это выражено не так сильно, как в случае с Intel, поскольку конструктивные особенности процессоров AMD играют свою роль.