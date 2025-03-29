Он опережает даже флагманский Samsung 9100 Pro

Не слишком известный у массового пользователя китайский производитель UNIS Flash Memory совершил мини-революцию в сфере твердотельных накопителей, анонсировав самый быстрый SSD в мире, который обладает внушительной скоростью в 14 900 МБ/с.

UNIS Flash Memory, принадлежащая структуре UNISplendour Corporation Limited (Unis), представила накопители S5 и S5 Pro, рассчитанные на применение в высокопроизводительных системах. Базовые характеристики не производят впечатления: форм-фактор M.2 2280, 1-миллиметровый графеновый радиатор в виде пластины и поддержка стандарта PCI-E 5.0.

Но вот по скоростным характеристикам новые китайцы сумели заткнуть за пояс всех, включая самые топовые решения на рынке, такие, как Crucial T705 и еще мало распространенный в магазинах Samsung 9100 Pro. Можно было подумать, что S5 Ultra быстрее, чем S5, но в данном случае все наоборот.

Именно не обладающая буфером DRAM версия S5 способна развивать заветные 14 900 МБ/с при чтении и 12 900 МБ/с при записи, за счет сложения преимуществ, предлагаемых сочетанием HMB-кэша и SLC-кэша. Получается, что UNIS Flash Memory S5 на 100 МБ/с опережает топовый Samsung 9100 Pro.

S5 Ultra, в свою очередь, может похвастаться лишь скоростями в 14 200 МБ/с и 13 400 МБ/с. Однако данный SSD оснащен более продвинутым 6-нанометровым контроллером и обладает более высокой надежностью с рейтингом долговечности в 1200 TBW / 2400 TBW. Таким образом, он больше подходит для задач с интенсивными рабочими нагрузками.

S5 будет доступен в конфигурации на 1 и 2 ТБ, а S5 Ultra — 2 и 4 ТБ. К сожалению, неизвестно, появятся ли данные SSD на мировом рынке, но если это произойдет, то пользователи смогут получить высочайший уровень производительности по меньшей цене.