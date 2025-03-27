Она стала основой для бурного развития искусственного интеллекта

В настоящий момент мир переживает настоящий бум искусственного интеллекта. Основоположником ИИ многие считают компанию OpenAI и её чат-бот ChatGPT. Однако мало кто знает, что достичь текущих вершин удалось благодаря созданию в 2012 году инновационной нейронной сети AlexNet, от которой пошли современные системы ИИ.

Данный факт стал известен благодаря стараниям Музея компьютерной истории и Google. Исходный код AlexNet, написанный аспирантом Торонтского университета Алексом Крижевским, отныне выложен в открытом доступе на GitHub.

В момент своего появления AlexNet сумела реализовать новаторские идеи и произвела настоящий прорыв в способности компьютерных систем распознавать и классифицировать изображения. К 2012 году основные теории, лежащие в основе нейросетей, уже были известны. Среди них например, алгоритм обратного распространения.

Но для полного изучения потенциала ИИ не хватало нескольких ключевых элементов: огромных массивов данных, необходимых для обучения нейронных сетей, и достаточных вычислительных возможностей. В конце концов, сложности удалось преодолеть при поддержке проекта ImageNet и за счет развития NVIDIA CUDA.

В итоге впервые удалось соединить алгоритмы ИИ, большие наборы данных и высокоскоростные вычисления на GPU. Воспользовавшись новыми преимуществами, Алекс Крижевский под руководством пионеров ИИ Джеффри Хинтона и Ильи Суцкевера сумел обучить AlexNet.

В 2012 году AlexNet была представлена сообществу на конференции, посвященной компьютерному зрению. Хотя она была проигнорирована большинством исследователей, впоследствии AlexNet стала катализатором интенсивного развития нейросетей.

AlexNet сумела продемонстрировать, что нейросети способны развить сверхчеловеческую скорость в выполнении сложных задач, если задействовать для их обучения крупные массивы данных. Дальнейший прогресс ИИ состоял в победе над чемпионами игры "Го", синтезе речи, музыки и изображений. В 2022 году вершиной эволюции глубокого обучения стало создание генеративного искусственного интеллекта — СhatGPT от OpenAI.

Открытие исторически важного исходного кода оказалось непростой задачей. Музею компьютерной истории пришлось в течение 5 лет проводить консультации с Крижевским, Хинтоном и юристами Google, прежде чем получить одобрение на его публикацию.