Массовому геймеру придется подождать, чтобы получить новые фишки NVIDIA за небольшой бюджет

Компания NVIDIA решила обрадовать геймеров, усиленно копящих на GeForce RTX 5060 и 5060 Ti. Стало известно, что новая "народная" видеокарта и её старшая версия задерживаются. Таким образом, у пользователей будет больше времени на подготовку к покупке.

Сроки выхода видеокарт изменились так, что GeForce RTX 5060 Ti появится только к середине апреля. Вместе с тем, простую GeForce RTX 5060 придется ждать ещё дополнительный месяц. В итоге последняя должна выйти только в мае.

Ранее предполагалось, что обе модели будут представлены на мероприятиях GDC 2025 и NVIDIA GTC 2025 Summit, проходящих с 17 по 22 марта. Однако официальный релиз до сих пор не состоялся.

В качестве причины переноса указывается необходимость проведения дополнительного тестирования производительности и проверки того, что продукт работает, как надо. Дав команде больше времени, NVIDIA может устранить проблемы и оптимизировать видеокарты до тех пор, как они попадут на рынок.

Что не лишено смысла, учитывая появление "ущербных" версий старших GPU с уменьшенным количеством ROP. В общем, несмотря на наличие на рынке конкурентов, например Arc B580, фанаты "зеленого" лагеря будут ждать столько, сколько потребуется, так как "волшебные" лучи и DLSS перебивают любые недостатки новинок, включая малый объем VRAM.