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Razg0n
iPhone без порта зарядки не противоречит правилам ЕС
Европейские нормы по части смартфонов оказались не настолько суровыми

Ранее сообщалось, что iPhone не могут выйти без порта зарядки, так как это противоречит правилам Евросоюза. Об этом упоминал Марк Гурман, когда говорил об iPhone 17 Air, который мог выйти полностью без каких-либо разъемов.

Однако, пресс-секретарь Европейской комиссии Федерика Микколи рассказала ресурсу 9to5Mac, что концепция iPhone только с беспроводной зарядкой никак не противоречит законодательству ЕС.

"Так как подобное радиооборудование не может быть заряжено посредством проводов, то ему не требуется зарядка с проводом", — заявила Микколи.

Другими словами, навязанный Apple USB-C обязателен лишь для устройств с проводным ЗУ. Целью внедрения данного стандарта было ликвидировать несовместимость зарядок. И если беспроводной способ — единственный для девайса, то USB-C не нужен.

Впрочем, закон о стандартизации затрагивает также и беспроводную зарядку. Комиссия будет содействовать тому, чтобы и тут был установлен единый метод. Таким образом, планируется не допущение фрагментации рынка и обеспечение защиты потребителей и окружающей среды от любых негативных последствий.


#смартфон #iphone
Источник: gsmarena.com
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