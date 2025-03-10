Он поднимет планку производительности домашних ПК на новый уровень

AMD готовится совершить очередную мини-революцию по части прироста производительности не HEDT десктопов. Ожидается, что в 2026 году на рынок поступят процессоры Ryzen следующего поколения, которые получат новую компоновку ядер.

Если Ryzen 9000 могут нести максимум по 8 ядер на чиплет, то с появлением Zen 6 предел расширится в 1,5 раза, до 12 ядер на чиплет. Таким образом, топовый CPU следующей линейки будет 24-ядерным.

При этом отрицательных изменений в конфигурация L3-кеша не произойдет — останутся все те же 4 МБ на ядро, дающие в сумме внушительные 96 МБ. Что касается техпроцесса, то он также улучшится, ибо AMD перейдет от использования 4 нм к TSMC N3P с намеками на миграцию на 2 нм в будущем.

Вдобавок в новой линейке Ryzen традиционно появятся модели с 3D-кешем, ориентированные на игровые ПК. Кроме того, подвергнутся обновлению и мобильные камни с расширением количества ядер на чиплет также до 12 единиц и приростом по графической части.

Согласно ранее опубликованным данным, Ryzen на базе Zen 6 сохранят совместимость с существующими материнскими платами с сокетом AM5. Фишкой новинок могут стать добавление NPU и обновленный контроллер памяти, позволяющий задействовать более скоростную RAM.

Если отбросить спекуляции, то пользователи в итоге получат x1.5 к многопоточной производительности и некоторый буст однопоточной за практически ту же MSRP. Если Intel будет топтаться на уровне Core Ultra 200, то AMD в новом поколении может опередить конкурента уже без всяких условностей.