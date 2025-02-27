Бюджетный смартфон от Apple лишится части функционала iPhone 16

Фанаты "яблочной" корпорации с ограниченными финансовыми возможностями с нетерпением ожидают появления бюджетного iPhone 16e в каталогах онлайн-ритейлеров. Новинка позволит получить солянку из последних технологий Apple в одном устройстве с ценой всего в $599.

Впрочем, iPhone 16e — это все же не полноформатный iPhone и кое-где он будет урезан по возможностям. У смартфона уже отпилили одно графическое ядро, из-за чего он просел по FPS в играх на 20%. Но и это еще не все.

Так, стало известно, что единственная 48-мегапиксельная камера iPhone 16e будет снимать видео хуже, чем камеры в iPhone 16. Все потому, что в ней будет отсутствовать оптическая система стабилизации со сдвигом сенсора, которая есть в старших версиях последних iPhone.

Данная система впервые появилась в iPhone 12 Pro Max и была плавно реализована в других моделях, включая iPhone 16. В отличие от привычного стабилизатора, здесь двигаются не линзы, а фотоматрица. Ее проще позиционировать, а значит камера в целом начинает стабилизировать изображение быстрее.

В итоге, смартфон, вероятно, получит обычную систему стабилизации. И пусть это не сочетается c образом Apple как передовой компании, подобный компромисс необходим для снижения стоимости iPhone 16e.