Новые видеокарты от AMD уступают аналогам от NVIDIA по соотношению цены и производительности

Геймеры всего мира ждут выхода Radeon RX 9000, поскольку GeForce RTX 5000 оказались слишком дорогими. Однако, судя по просочившимся в сеть утечкам, новинки от AMD рискуют с треском провалиться, даже с более громким, чем это сделали видеокарты NVIDIA.

Хотя до анонса Radeon RX 9000 осталось всего несколько дней, пользователи уже стали свидетелями примерных цен на данную линейку. Ритейлер Microcenter на короткое время опубликовал на своем сайте прайс, где стоимость ASRock RX 9070 Challenger Triple Fan указана как равная немалым $649, а за самую дешевую Radeon RX 9070 XT в лице ASRock RX 9070 XT Steel Legend Triple Fan попросили серьезные $699.

Таким образом, новая топовая видеокарта от AMD будет всего лишь на $50 дешевле цены в $749, за которую NVIDIA продает GeForce RTX 5070 Ti. Вместе с тем, младшая версия без приставки XT в этом отношении значительно превзойдет GeForce RTX 5070 за $549.

Данное ценовое формирование абсолютно не согласовывается с производительностью Radeon'ов 9000-й серии. Согласно тестам Tom's Hardware Radeon RX 9070 XT в Geekbench Vulkan на внушительные 28% проигрывает GeForce RTX 5070 Ti, которая стоит всего на 7% дороже. Карта от AMD может сравниваться разве что с GeForce RTX 4070 Super.

В свою очередь, Radeon RX 9070 всего на 2% обходит Radeon RX 7800 XT, модель предыдущего поколения со стартовой MSRP в $499. На этом фоне требовать $649 за Radeon RX 9070 не совсем разумно со стороны AMD.

В итоге, вырисовывается нелицеприятная картина. Пока геймеры хают NVIDIA, "красный" лагерь готовится нанести игровой индустрии сокрушительный нокаут, заключающийся в выпуске дорогих и медленных Radeon RX 9000. После этого вера в AMD как "народную" компанию рухнуть, поскольку она мало чем будет отличаться от своего конкурента.