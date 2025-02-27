Наибольшую прибыль дало направление ускорителей вычислений для ИИ

NVIDIA опубликовала на всеобщее обозрение свой финансовый отчет за 4-й квартал. Согласно ему выручка компании составила $39,3 млрд, взлетев на 78% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Всего за 2025-й год NVIDIA заработала $130,5 млрд. Показатель успешности бизнеса вырос на фоне огромной популярности GPU последнего поколения.

Как заявил глава NVIDIA, "GPU Blackwell пользуются высоким спросом. И неспроста, ведь увеличение количества вычислительных устройств делает ИИ модели умнее и приводит к более умным ответам".

Из суммарных $130,5 млрд 88% пришлось на сферу центров обработки данных. Продажи ускорителей вычислений GB200 принесли NVIDIA $115 млрд, что на внушительные 142% больше, чем в прошлом году.

В то же время, игровое подразделение дало лишь жалкие $11,4 млрд, то есть всего 8,7%. При этом выручка здесь подросла на 9%, если сравнивать с прошлым годом, что не удивительно, учитывая высокие цены на видеокарты.

В целом, становится понятным небрежное отношение NVIDIA к выпуску GeForce RTX 5000. Производство потребительских GPU приносит в 10 раз меньше, чем основной бизнес компании — создание ускорителей ИИ для ЦОД. Геймеры со своими видеокартами только мешаются под ногами и распыляют усилия по заработку огромного количества денег.